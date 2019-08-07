Doğu Akdeniz krizi: Kıbrıs, Yunanistan, ABD ve İsrail'den enerji işbirliğini genişletme kararı
33 dakika önce
Yunanistan, Kıbrıs, İsrail ve ABD'nin; Doğu Akdeniz'de yaşanan doğal kaynak arama krizi hakkında bir araya geldiği toplantıdan işbirliği kararı çıktı. 4 ülke temsilcilerinin Atina'da görüştüğü sırada Türk sondaj gemisi Yavuz da Kuzey Kıbrıs açıklarında ilk sondaja başladı.
Doğu Akdeniz
'de yaşanan doğal kaynak arama krizinin yaşandığı dönemde bir araya gelen Yunanistan
, Kıbrıs
, İsrail
ve Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) enerji alanında işbirliğini artırma mesajı verdi.
Dört ülke temsilcilerinin Yunanistan'ın başkenti Atina'da görüştüğü sırada Türk sondaj gemisi Yavuz da Kuzey Kıbrıs açıklarında ilk sondaja başladı.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 07:27
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