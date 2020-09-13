Doğu Akdeniz krizi: Oruç Reis araştırma gemisi "diyalog için" Antalya'ya geri döndü - Son Dakika
BBC

Doğu Akdeniz krizi: Oruç Reis araştırma gemisi "diyalog için" Antalya'ya geri döndü

10 Ağustos'tan bu yana Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis araştırma gemisi, beraberindeki donanma gemileriyle birlikte Antalya'ya geri döndü.

Doğu Akdeniz krizi: Oruç Reis araştırma gemisi

10 Ağustos'tan bu yana Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini sürdüren Oruç Reis araştırma gemisi, beraberindeki donanma gemileriyle birlikte Antalya'ya geri döndü.

Bölgede Yunanistan ile son yılların en büyük krizine neden olan araştırma görevi, daha önce üç kez uzatılmıştı.

1 Eylül'de ilan edilen son süresi 12 Eylül Cumartesi günü doldu.

AKP hükümetine yakın Yenişafak gazetesindeki haberde, Oruç Reis'in, "NATO nezdindeki müzakerelere fırsat tanımak" amacıyla geri çekildiği belirtiliyor.

Yunanistan hükümet sözcüsü Stelios Petsas, Skai TV'ye yaptığı açıklamada kararın memnuniyetle karşılandığını duyurdu.

Petsas, "Yeni bir Navtex ilan edilmemiş olması olumlu bir adım. Durumu değerlendiriyoruz ve yakından takip ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ise, iki ülke arasındaki anlaşmazlığın merkezinde yer alan Meis Adası'nın hemen karşısındaki Kaş'a gelerek burada açıklamalarda bulundu.

Bakan Akar,  diyalog ve siyasi çözümden yana olduklarını söyleyerek, "Karşı taraftan da aynı şeyi bekliyoruz. Dolayısıyla bu konudaki taleplerimize karşılık verildiği takdirde, bu isteklere karşılık verildiği takdirde barıştan yanayız" mesajını verdi.

Yunanistan, ana karalar gibi adaların da kıta sahanlık ve MEB hakkına sahip olduğu görüşünde., Kaş ilçesinin 1.5 mil uzağında yer alıyor.

NATO nezdinde müzakereler 'başladı'

NATO'dan bu ay başında yapılan açıklamada, iki ülkenin, donanmalarının bir kaza yaşamaması için teknik görüşmeler yapmak konusunda anlaştıkları kaydedilmişti.

Atina reddetse de Türk Savunma Bakanlığı iki ülkenin askeri yetkililerinin, Perşembe günü Brüksel'deki NATO karargahında ilk etap görüşmeler için bir araya geldiğini duyurdu.

Türkiye müzakereler için ön şart öne sürmezken, Yunanistan konuşmaların başlaması için Ankara'nın "tehditlerinin" sona ermesi gerektiğini savunuyordu.

Avrupa Birliği'ne bağlı yedi ülke, Korsika Adası'nda bir araya gelerek, Doğu Akdeniz krizi konusunda Türkiye'ye karşı yaptırımları destekleyebileceklerini açıklamışlardı.

Doğu Akdeniz, araştırma, Ağustos, Antalya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 13:42

Son Dakika Dünya Doğu Akdeniz krizi: Oruç Reis araştırma gemisi 'diyalog için' Antalya'ya geri döndü - Son Dakika Dünya

BBC
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