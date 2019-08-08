Doğu Akdeniz - Kuzey Kıbrıs lideri Akıncı: Rumların tek tarafları sondaj çalışmaları olmasaydı,...

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı, Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades ile bugün yapacağı ikili görüşme öncesi Kıbrıs Türklerinin tutumunu, beklentilerini ve taleplerini Yunanistan'da yayımlanan TA NEA gazetesine verdiği özel mülakatla değerlendirdi. Akıncı, "Eğer Rum yönetimi, sondaj çalışmalarına tek taraflı olarak devam etmeseydi, Türkiye'nin sondaj gemileri de Kıbrıs'ın yöresinde sondaj çalışmaları yapmazdı" dedi.

Mustafa Akıncı, görüşmede Anastasiades'in Rum tarafının Kıbrıs sorununun çözümü ve hidrokarbon (doğal gaz ve petrol) aramaları konularında açık ve net bir tavır sergilemesini beklediğini söyledi.

Kıbrıs sorununun sürüncemede kalmasına devam edilemeyeceğini belirten Akıncı, "Kıbrıs yöresindeki sondaj çalışmalarına bir süre ara verilmesi ve adadaki Türk ve Rumların, hidrokarbon çalışmalarında ortak bir heyet oluşturmasını öngören önerisini tekrar masaya yatıracağını" açıkladı.

"Bunun gözardı edilmesi lüksüne sahip değiliz" diyen Akıncı, "bu konuda tarafları tatmin edecek bir formülün bulunmasının bölgede gerginliği giderebileceğinden" söz etti.

Akıncı ayrıca Kıbrıs Türklerinin ada açıklarındaki hidrokrabon aramalarından ve sondajlarından mahrum edilemeyeceğine dikkat çekti.

Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı mülakatta, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda Anastasiades'in izlediği siyasetin de "belirsiz" olduğunu söyledi.

Mustafa Akıncı, "Anastasiades, çeşitli yerlerle çeşitli kişilere, çeşitli anlarda değişik görüşler sergiliyor. 2 yıl önceki Kran Montana çözüm müzakerelerinin başarısız olmasının nedeni de özünde Anastasiades'in bu değişken tutumudur" dedi.

Akıncı buna örnek olarak, Anastasiades'in Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na "iki devletli bir çözüm formülüne ya da konfederasyon formülüne sıcak bakabileceğini söylemesine rağmen, daha sonra yaptığı açıklamalarında kendisinin 'gevşek bir federasyonu ima ettiğini' söylemesini" gösterdi.

Kıbrıs sorununun Birleşmiş Milletler'in (BM) de öngördüğü şekilde iki yönetimli iki kesimli bir federasyonla çözümünden yana olduğunu anımsatan Akıncı, Kıbrıs Türklerini azınlık statüsünde gösterecek olası bir senaryo ve formülün asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Akıncı, "Bu nedenle şu ana kadar en iyi senaryonun, Kıbrıs Türklerinin eşit siyasi haklarının güvence altına alınması şartıyla, BM'nin de önerdiği gibi iki kesimli ve iki yönetimli tek bir federasyon sistemi olduğunu görüyoruz" dedi.

Kıbrıs'taki gelişmeler Yunanistan ve Türkiye'de yakından izleniyor.

Atina, "Yunanistan, Kıbrıs Rum Yönetimi'nin alacağı kararları ne olursa olsun destekleyecektir" derken; Ankara, "Kıbrıs Türklerinin adadaki haklarını sonuna kadar savunacağını" vurguluyor.