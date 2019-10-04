Doğu Akdeniz - Rum yönetimi, Yavuz sondaj gemisinin Kıbrıs'ın güneyine yollanması için...

Güney Kıbrıs yönetimi, Türkiye'nin hidrokarbon arama faaliyetleri kapsamında sondaj gemisi Yavuz'u yeniden Doğu Akdeniz'e göndermesine tepki gösterdi. Yapılan yazılı açıklamada, Ankara'nın bu kararıyla "gerginliği ciddi bir şekilde artırdığı" vurgulandı.

Rum yönetimi, Türkiye'yi "çok gerilerde kalmış bir dönemin zorbalık taktiklerini" kullanmakla suçlandı ve Ankara'ya gemiyi geri çekmesi çağrısı yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bu yeni provokasyon, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nin ve uluslararası toplumun tekrar tekrar yaptığı yasadışı faaliyetlerine son vermesi çağrılarına meydan okumasına bir örnektir" denildi.

Türkiye'ye "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin karasuları içindeki doğal kaynaklarını arama ve çıkartma hakkına saygı duyması" çağrısı yapılan açıklamada şu ifadeler de yer aldı:

"Bu, hızla ve geri döndürülemez bir şekilde uluslararası hukuktan uzaklaşmayı seçen ve böylece Doğu Akdeniz'deki güvenlik ve istikrarı riske atan Ankara'nın tamamen kışkırtıcı ve saldırgan tavrına yeni bir örnektir."

Yavuz sondaj gemisinin yeniden Doğu Akdeniz'e gönderildiğini, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıklamıştı.

Sondaj gemisi bu sabah Kıbrıs'ın 51 deniz mili açığına demirledi.

Türkiye daha önce adanın doğusuna ve batısına iki sondaj gemisi daha yollamıştı.

Ankara'nın bu kararı Avrupa Birliği'nin (AB) tepkisini çekmişti. AB Dışişleri Bakanları, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları nedeniyle Ankara'ya yaptırım kararı almıştı.

AB, Türkiye ile üst düzey temasları ve Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerini askıya almış, Türkiye'nin birlikten 2020'ye kadar alması öngörülen 145.8 milyon Euro'luk üyelik öncesi mali fonlarda da kesintiye gitmişti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB'nin kararına tepki göstermiş, "Çok da ciddiye almaya gerek yok" denmişti.