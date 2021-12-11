Doğu Akdeniz sahilleri, Avrupalı karavan tutkunlarını ağırlıyor - Son Dakika

Avrupalı aileler, karavanlarıyla konakladıkları Doğu Akdeniz sahillerinde güzel hava ve denizin tadını çıkarıyor.

Avrupa'dan karavanlarıyla yola çıkan yabancı turistler, Türkiye'nin birçok noktasını gezdikten sonra Adana'nın Yumurtalık ilçesine uğruyor.

Zeytinbeli Plajı'nda doğa ve denizle iç içe tatil yapmanın keyfini çıkaran turistler, bölge halkıyla iletişim kurarak Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı da buluyor.

Türkiye'ye 3 kızı ve eşiyle gelen Alman Matthians Kraemer, AA muhabirine, ülkesindeki ev ve eşyalarını satarak karavan turuna çıktıklarını anlattı.

Karavanla 14 aydır gezdiklerini belirten Kraemer, 5 hafta önce de Türkiye'ye geldiklerini söyledi.

Kraemer, Türkiye'ye geldiklerinden beri her şeyin çok güzel gittiğini ifade ederek, "İnsanlar çok arkadaş canlısı. Özellikle aile olarak gezmemizden dolayı herkes çok iyi davranıyor. Buradaki misafirperverliği ailecek hissettik. Çok güzel zaman geçiriyoruz." diye konuştu.

Eşi, 2 çocuğu ve köpekleriyle karavan tatili yapan Alman Henrike Wutsche de ailece Türkiye'yi çok sevdiklerini vurguladı.

Zeytinbeli Plajı'nın çok güzel olduğunu anlatan Wutsche, şöyle devam etti:

"Burayı şans eseri bulduk, Gürcistan'dan sonra Doğu Anadolu'yu gezerken yolda tanıştığımız başka bir gezgin aile sayesinde haberimiz oldu. Zeytinbeli Plajı'nda tekrar buluştuk ve diğer aileler de katıldı. Şimdi hep birlikte buradayız. Gerçekten çok iyi vakit geçiriyoruz."

Wutsche, gittikleri yerlerde çöpleri topladıklarını kaydederek, "Doğayı temiz tutarak insanlara nasıl daha güzel bir çevre olur göstermeye çalışıyoruz." dedi.

Eşiyle tatil yapan İsviçreli Yvonne Deufeld, yolda tanıştıkları birçok karavan tutkununun Zeytinbeli Plajı'nı önerdiğini belirtti.

Zeytinbeli Plajı'nda havanın ve mekanın güzel olduğunu dile getiren Deufeld, "İsviçre'den yola çıktığımızda buraya gelebilmek için acele ettik çünkü burada havanın sıcak olduğu öğrendik. İsviçre'den Adana'ya 1 haftada ulaştık. En sevdiklerimiz, meyveler, sebzeler, Antep fıstığı, arkadaş canlısı insanlar, misafirperverlik, manzara. Türkiye'de birçok farklı manzara var. Çok büyük bir ülke. Sevmediğimiz ise her yer çöp, bu büyük bir sorun." diye konuştu.

Alman Suen Schmipt de karavan turlarına mayısta başladıklarını anlatarak, " Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Karadağ, Arnavutluk, Makedonya, Yunanistan ve şanslı bir biçimde Türkiye'ye ulaştık. Buradaki insanların misafirperverliğini seviyoruz, güzel havanın tadını çıkarıyoruz. Bence burada tüm Avrupa'da bulabileceğinizden daha güzel bir hava var. Kışı burada geçirmeyi düşünüyoruz. Çok fazla arkadaş canlısı insanla tanışmaktan mutluyuz." ifadelerini kullandı.