Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı (3) - Son Dakika

YUMURTA PİŞİREN SICAKLIK

26 yıl sonra en sıcak Eylül ayının yaşandığı Adana'da kebap kebapçılar, zorlu şartlarda müşterilerine hizmet veriyor. Kebap ocağı başında sıcaklığın 70 dereceye kadar çıktığını anlatan işletmeci Yaşar Aydın, zor şartlarda çalıştıklarını kaydetti. Aydın, kebap pişirdikten sonra kebap tezgahında yumurta pişirdi. Aydın, "Böyle bir sıcakla ilk kez karşılaşıyoruz. Saç üzerinde kırdığımız yumurta kısa sürede pişti. Böyle giderse kebapları artık güneşte pişireceğiz" dedi.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,