Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı (3) - Son Dakika

Doğu Akdeniz sıcaklara teslim oldu: 26 yıllık rekor kırıldı (3)
YUMURTA PİŞİREN SICAKLIK26 yıl sonra en sıcak Eylül ayının yaşandığı Adana'da kebap kebapçılar, zorlu şartlarda müşterilerine hizmet veriyor.
YUMURTA PİŞİREN SICAKLIK
26 yıl sonra en sıcak Eylül ayının yaşandığı Adana'da kebap kebapçılar, zorlu şartlarda müşterilerine hizmet veriyor. Kebap ocağı başında sıcaklığın 70 dereceye kadar çıktığını anlatan işletmeci Yaşar Aydın, zor şartlarda çalıştıklarını kaydetti. Aydın, kebap pişirdikten sonra kebap tezgahında yumurta pişirdi. Aydın, "Böyle bir sıcakla ilk kez karşılaşıyoruz. Saç üzerinde kırdığımız yumurta kısa sürede pişti. Böyle giderse kebapları artık güneşte pişireceğiz" dedi.
Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,
Son Dakika Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in sözleşmesi feshedildi Son Dakika: Kız çocuğuna istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhiyle ilgili Diyanet'ten açıklama: Zalim ellerle mücadele hepimizin görevi Aytemiz Alanyaspor Babacar'ı 1,5 yıllığına kiraladı İngiliz kahve zinciri Costa Coffee, koronavirüs nedeniyle 1.500 kişiyi işten çıkaracak Son dakika: Almanya'da bir evde 5 çocuğun cansız bedeni bulundu Korona testleri pozitif çıkan Binali Yıldırım ve eşi hastane çıkışı görüntülendi Son Dakika: RTÜK'ten Netflix'e ilk ceza: Çocuk istismarı görüntüsü içeren film kaldırılacak Yılın ilk sekiz ayında en çok kazandıran yatırım aracı gümüş oldu Kızına özel öğretmen tutan Demet Akalın, ödeyeceği miktarı açıkladı Merkez Bankası rezervleri 4 milyar 75 milyon dolar azaldı Aniden ortaya çıkan yılan, çalışana saldırdı! Kapalıçarşı'daki panik anları kamerada Silikon taktıran oyuncu Georgia Harrison, herkesin içinde göğüslerini gösterdi Son ankette Erdoğan ve İmamoğlu arasındaki fark 3 puana kadar düştü Ünlü gurme Mehmet Yaşin trafik kazası geçirdi İstanbul Valisi Ali Yerlikaya artan vakalar sonrası vatandaşa seslendi: Allah rızası için dışarı çıkmayın