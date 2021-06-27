Doğu Akdeniz, su altı zenginliğiyle dalış tutkunlarını cezbediyor - Son Dakika

Hatay'ın Arsuz ilçesinin sahil kesimi, çeşitli canlı türlerini barındırması, dip yapısı ve su altı oluşumlarıyla dalış tutkunlarının uğrak yeri haline geldi.

Birbirinden güzel sahilleri barındıran kent, uygun iklim koşulları, yılın 12 ayı dalış yapmaya imkan sağlaması ve her seviyedeki dalgıçların faaliyette bulunabileceği noktalarıyla öne çıkıyor.

Doğal resifleri ve çeşitli su altı canlılarını barındıran sahillerde dalış yapanlar, çok sayıda canlı türünü keşfetme imkanı yakalıyor.

Adana Sualtı ve Doğa Sporları Kulübü (ASDEM) Başkanı İhsan Öd, AA muhabirine, Hatay sahillerinin dalış tutkunları için cazibe merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Bölgenin her mevsim farklı deniz canlılarına ev sahipliği yaptığını belirten Öd, "Denizlerimizin ısınmasıyla habitatın tamamen değişmeye başladığını gözlemledik. Çok değişik canlılar görebiliyoruz, her defasında ilk kez karşılaştığımız canlılar oluyor." dedi.

İhsan Öd, bölge hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Bölgenin liman ağzına yakın olması biraz daha balıkçılığın es geçilmesine sebep oluyor. Canlılar biraz daha yoğun bu bölgede. Burayı ev olarak kullanabiliyorlar diyebilirim. Canlı bir bölge, her dalıcıya tavsiye ediyoruz. Su altı yaşamı olarak bölgemiz diğer bölgeler gibi soğuk olmadığı için canlılık habitatı devamlı barınmıyor. Canlılar körfeze giriş yapıyor, içini dolaşıyor ve belli bir süre sonra körfezi terk edip diğer denizlerimize açılıyor. Diğer denizlerde dalan dalgıç arkadaşlardan önce her canlıyı ilk defa biz görme imkanı buluyoruz."

Dalış tutkunları bölgenin güzelliklerine hayran kalıyor

Adana'dan eğitim almak için bölgeye gelen Erkan Say, ilk kez dalış yaptığını ifade etti.

Hatay sahillerini çok beğendiğini dile getiren Say, "Gerçekten muhteşem sahillerimiz ve denizimiz var. Fosforlu rengarenk balıklar gördüm. Denizdeki kayalar çok güzel dizilmişti. Belgesel ve filmde gördüğüm güzellikleri canlı görme imkanı buldum." diye konuştu.

Dalış yapanlardan Özgün Köse de çok fazla canlı türü gözlemlediğini anlatarak, "Denizimizden dönem dönem çok farklı balık türleri gelip geçiyor. Denizlerin altı, suyun üstünden daha güzel. Su altı gerçekten görülmesi gereken bir yer. Farklı bir balık gördüğümüzde çok heyecanlanıyoruz." ifadelerini kullandı.