Doğu Akdeniz turunçgil ihracatında zirvede - Son Dakika

Doğu Akdeniz turunçgil ihracatında zirvede

12.01.2021 11:03
Doğu Akdeniz turunçgil ihracatında zirvede, System.String[]

Türkiye'nin turunçgil ihracatının yüzde 71'inin gerçekleştirildiği Mersin, Hatay ve Adana'dan geçen yıl 661 milyon 787 bin dolarlık turunçgil dış satımı yapıldı.

Türkiye'nin turunçgil ihracatının yüzde 71'inin gerçekleştirildiği Mersin, Hatay ve Adana'dan geçen yıl 661 milyon 787 bin dolarlık turunçgil dış satımı yapıldı.

"Türkiye'nin meyve deposu" olarak anılan ve verimli topraklarında birçok ürünün yetiştiği Doğu Akdeniz kentleri, turunçgil üretimi ve ihracatında da önemli rol oynuyor.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen yıl Türkiye 933 milyon dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirdi. Bu ihracatın yüzde 71'i Mersin, Hatay ve Adana'dan yapıldı.

Söz konusu 3 ilden geçen yıl gerçekleştirilen turunçgil ihracatı, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 artarak 661 milyon 787 bin dolara ulaştı.

Geçen yıl Mersin'den 389 milyon 447 bin, Hatay'dan 193 milyon 353 bin ve Adana'dan 78 milyon 985 bin dolarlık turunçgil ihracatı gerçekleştirildi.

"Turunçgil üretim ve ihracatını Doğu Akdeniz sırtlıyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, Mersin, Hatay ve Adana'dan geçen yıl önemli miktarda narenciye ihracatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Turunçgilin ülke ekonomisine katkısının artarak devam ettiğini dile getiren Kaçmaz, yapacakları çalışmalarla 2021'de bu ihracat rakamını da artıracaklarına inandıklarını aktardı.

Kaçmaz, Doğu Akdeniz'in turunçgil ihracatını sırtladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Mersin, Hatay ve Adana'yı 'Türkiye'nin meyve deposu' olarak adlandırıyoruz. Elverişli iklim özelliklerinden dolayı Akdeniz'de birçok ürünün yetiştiğini görüyoruz. Bu da ihracata olumlu katkı sağlıyor. Turunçgil üretim ve ihracatını Doğu Akdeniz sırtlıyor. Mersin, Hatay ve Adana bu ihracatta ilk 3'te bulunuyor. 2021'deki çalışmalarımız hız kesmeden sürecek ve ihracatımızı her geçen yıl artırmaya devam edeceğiz."

Kaçmaz, söz konusu 3 ili ihracatta Trabzon ve Şırnak'ın takip ettiği bilgisini vererek, "Bu illerimizden Trabzon, Rusya'ya yapılan ihracatta sınır kapısı görevi görmesinden dolayı, Şırnak da Irak'a sınır kapısı olmasından dolayı sıralamada yer alıyor." ifadesini kullandı.

En fazla turunçgil ihraç eden kentler

Geçen yıl ve önceki yıl en fazla turunçgil ihracatı gerçekleştiren 5 kent şöyle:

İller2019 ihracatı (dolar)2020 ihracatı (dolar)Değişim (yüzde)
Mersin320.157.867389.447.69622
Hatay194.685.236193.353.747-1
Adana70.121.61778.985.59913
Trabzon61.338.32375.328.91323
Şırnak 13.673.95260.537.069343

Akdeniz, Mersin, Adana, Hatay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz turunçgil ihracatında zirvede - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı Dembele ayrılınca, Slimani Lyon'a imza atacak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti
Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti         
10:21
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında         
09:51
Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem         
09:39
Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı         
09:25
Polisin Polisin "Zehirli olabilir" diye uyardığı balıkları tutmaya devam eden vatandaşlar pes dedirtti         
09:15
Uzman isimden korkutan senaryo: Küresel ısınma nedeniyle böcekleri yemeye başlayabiliriz Uzman isimden korkutan senaryo: Küresel ısınma nedeniyle böcekleri yemeye başlayabiliriz         
08:51
WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor         
08:25
Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak         
08:05
Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı         
07:35
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in yakınlaşması aşk dedikodularını alevlendirdi         
00:17
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi Sunucu Buket Aydın ekranlara dönüyor! İşte yeni adresi         
21:04
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan Koronavirüs aşısı olan Alişan'dan "Sağlıkçılar varken neden sen oldun" tepkilerine cevap         
12:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 11:11:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Akdeniz turunçgil ihracatında zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei