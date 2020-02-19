Doğu Akdeniz uluslararası festivalle müziğe doyacak - Son Dakika
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Doğu Akdeniz uluslararası festivalle müziğe doyacak

6 saat önce

Mersin'de bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali'nde klasik, caz ve popüler müzik konserleri sanatseverlerle buluşuyor.

Mersin'de bu yıl 19'uncusu düzenlenecek Uluslararası Müzik Festivali'nde klasik, caz ve popüler müzik konserleri sanatseverlerle buluşuyor.

1-18 Nisan'da düzenlenecek festivale Türkiye, Bulgaristan, Almanya, Hollanda, Avusturya, ABD, Sırbistan, İtalya, Çin, KKTC ve Yunanistan'dan sanatçılar katılıyor.

Dünyaca ünlü Balkan müziğinin usta ismi Goran Bregovic'in de yer alacağı etkinliklerde, Beethoven'ın 250. doğum yılı dolayısıyla anma konseri de düzenleniyor.

Sanatseverlerin, klasik, caz ve popüler müzik konserlerini izleme şansı bulacağı festivalde 50'ye yakın sanatçı toplamda 11 konser verecek.

Açılış konserini Avrupa'nın önemli opera sanatçılarından Alex Penda'nın yapacağı festivalde klasik müziğin ustaları Zeynep Üçbaşaran, Cyprien Katsaris, Emmanuel Lazaridis ve Janis Vakarelis, dört piyano ile aynı sahnede yer alacak.

Sanatçılar bu konserde Wagner'in Tannhauser Uvertürünü, Vivaldi'nin The Four Season eserinin Spring bölümünü, Liszt'in Macar Rapsodisini, Ravel'in Bolero ve Theodorakis'in Zorba Balesi Süiti seslendirilecek.

Etkinlikler kapsamında Hüsnü Şenlendirici ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Deniz Yıldızları Caz Orkestrası konseri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Festivalde ABD'nden Latin caz topluluğu Buyepongo, Avusturya'dan Stratos Troi, İtalya'dan 40 Fingers, Hollanda'dan Wishful Singing Acapella, Türkiye'den Buray ve Ezginin Günlüğü konser verecek.

Hasan Gökçe Yorgun'un keman resitali vereceği festivalde 2 bin koristin katılımıyla düzenlenecek Korolar Şenliği kapsamında 60 koro sahne alacak.

Geçen yıl 21 bin 700 sanatseverin ilgi gösterdiği etkinliklere, bu sene daha fazla katılım bekleniyor.

Goran Bregoviç sürprizi

Festivalin Yürütme Kurulu Başkanı Selma Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliklerin her yıl daha da zenginleştiğini söyledi.

Gençlerin dikkatini çekmeyi başardıklarını anlatan Yağcı, "Sanatseverler gittikçe bu festivalin güzelliğini gördüler. Katılımlar arttı. Bu yıl da dünyaca ünlü yıldızları ağırlayacağız. Dünyaca ünlü isimleri ağırlayacağız. Festivalin sürpriz ismi ise Goran Bregoviç olacak." dedi.

Yağcı, farklı alanlarda müzik keyfi sunacaklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sanatseverler müziğe doyacak. Beethoven'ın 250. doğum yılı olması nedeniyle etkinlik düzenleyeceğiz. Festivali halk çok sevdi ve paylaştı. Bunu insanların gözlerinden ve tavırlarından anlıyoruz. Festivalimizde halkla iç içeyiz. Sadece insanları müzikle buluşturmak için yapmıyoruz. Farklı kesimlerden insanları bir araya getirerek bu paylaşımların sağlanması önemli."

Doğu Akdeniz uluslararası festivalle müziğe doyacak

Müzik Festivali, Beethoven, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:12 Kaynak: AA
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