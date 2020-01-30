Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı - Son Dakika

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı

6 saat önce

Kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda gelen ziyaretçilere Akşehir ve Nasreddin Hoca'nın tanıtımı yapılıyor.

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, System.String[]

Kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda gelen ziyaretçilere Akşehir ve Nasreddin Hoca'nın tanıtımı yapılıyor.

Bu yıl kapılarını 24. kez açan ve kısa adı EMITT olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na Akşehir için stant açıldı.

Açılan Akşehir standına, yerli ve yabancı ziyaretçiler büyük ilgi gösterirken, Temsili Nasreddin Hoca ile çok sayıda ziyaretçi fotoğraf çektiriyor.

İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki EMITT İstanbul Fuarı'nın açılışına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'un yanı sıra KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel katıldı.

Fuar hakkında görüşlerini konuşan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Fuarda Akşehir'in tarihi güzelliklerini, tabiat güzelliklerini, kiraz lokumunu, Nasreddin Hoca'yı tanıttıklarına değinerek " Bu fuarın inşallah Akşehir'imizin tanınmasında katkı sağlayacağını ümit ediyoruz." dedi.

Akşehir standını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, valiler, bir çok il ve ilçe belediye başkanı, kaymakamlar, turizm seyahat acente yetkileri ile yerli ve yabancı misafirler ziyaret etti.

Nasreddin Hoca, Doğu Akdeniz, Akşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:00 Kaynak: AA
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