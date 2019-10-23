Son Dakika Haberleri: "Doğu Akdeniz ve Enerji Güvenliği" eğitim programı
Son Dakika Güncel 'Doğu Akdeniz ve Enerji Güvenliği' eğitim programı

"Doğu Akdeniz ve Enerji Güvenliği" eğitim programı

13 dakika önce

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından, "Komşu Coğrafyamız 2: Doğu Akdeniz ve Enerji Güvenliği" adlı eğitim programı düzenlendi.

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı tarafından, "Komşu Coğrafyamız 2: Doğu Akdeniz ve Enerji Güvenliği" adlı eğitim programı düzenlendi.

İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığının Konferans Salonu'nda düzenlenen eğitim programında, İçişleri Bakanlığının merkez hizmet birimleri ve bağlı kuruluşlardan önemli bir kısmı yönetici düzeyinde olmak üzere yaklaşık 170 kişiye "Doğu Akdeniz ve Enerji Güvenliği" alanında eğitim verildi.

Programda, İkili Siyasi İşler ve Denizcilik, Havacılık, Hudut Genel Müdürü Büyükelçi Çağatay Erciyes "Ege, Doğu Akdeniz, Kıbrıs ve Yunanistan-Türkiye'nin hukuki ve siyasi görüşleri, politikaları", Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sertaç Başeren "Doğu Akdeniz'de Kıbrıs Jeopolitiği", Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Aksu "Türk-Yunan İlişkileri ve Kıbrıs" ve Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi Dr. Öğretim Üyesi Emete Gözügüzelli de "Doğu Akdeniz'de Deniz Hukuku ve Enerji" konularında sunum yaptı.

Doğu Akdeniz, Kıbrıs, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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