Son Dakika Haberleri: Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu İçin Sağanak Uyarısı

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu İçin Sağanak Uyarısı

1 saat önce

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu İçin Sağanak Uyarısı, System.String[]
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıda, "Bu akşam saatlerinden itibaren Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da başlayacak olan sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden sonra Adana, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevreleri ile Adıyaman il merkezi ve güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kg/metrekare) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:41 Kaynak: İHA

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