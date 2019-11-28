"Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Neler Oluyor" konferansı

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayyar Arı, "Bu bölgedeki tek taraflı yapılan hiçbir anlaşmanın hukuki geçerliliği yoktur. Türkiye'nin içinde yer almadığı bir anlaşma geçersizdir." dedi.

Arı, Giresun Üniversitesi Güre Yerleşkesi'nde düzenlenen "Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta Neler Oluyor" konulu konferansta yaptığı konuşmada, enerjinin dünyadaki temel mücadele alanlarından biri olduğunu belirtti.

Orta Doğu ve çevresinde ABD'nin Orta Doğu politikasının ana unsurlarından birinin enerji ve enerjinin güvenliği olduğunu ifade eden Arı, "Ondan kaynaklanan ekonomidir, onun kontrolüdür. Biz, ABD'nin bölgeyi enerji amaçlı kontrol ettiğini söylerken bazen bunu insanlar abarttığımızı düşünüyor olabilir. Birçoğu ABD'ye daha olumlu bakıyor. Dünyanın polisi gibi bakıyor. Sanki ABD olmasa dünyada güvenlik olmayacakmış gibi naif bakanlar da var." diye konuştu.

Arı, enerjinin kontrolünün dünya ekonomisinin kontrolü anlamına geldiğini kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Enerjinin kontrolü aynı zamanda doların hakimiyetinin kontrolü demektir. Doların hakimiyetinin kontrolü ABD'nin varlığının devamı demektir. Neden bölgeye bu kadar yoğunlaşıyorlar, neden bölge ülkelerini kendi hallerine bırakmıyorlar, neden bu kaynakları, bu bölgedeki Müslüman coğrafyanın kendilerinin kullanmasına izin vermiyorlar ve sürekli burayı parçalayıp istikrarsızlaştırmaya çalışıyorlar? Bunun arkasında enerji mücadelesi ve buradan kaynaklanan burayı kontrol etme isteği var. Aksi halde bu kaynakların bizim elimize geçmesi tabii ki bölgenin kaderini ve dünyanın gidişatını da değiştirecektir."

Doğu Akdeniz ve Kıbrıs'ta enerji mücadelesi verildiğini, bölgede bir oldu bitti yaratılmak istenildiğini kaydeden Arı, Türkiye'nin egemen bir devlet olarak bütün gücüyle bu senaryoyu bozmaya çalıştığını söyledi.

Arı, kıyıları karşılıklı veya bitişik olan ülkeler aralarındaki sınır tespitinin anlaşmayla mümkün olduğunu belirterek, "Bu bölgedeki tek taraflı yapılan hiçbir anlaşmanın hukuki geçerliliği yoktur. Türkiye'nin içinde yer almadığı bir anlaşma geçersizdir. Doğu Akdeniz'deki tüm tarafların birlikte anlaşmayla belirlemesi lazım." dedi.

Bölgedeki enerji mücadelesinin jeostratejik duruma kaydığını ifade eden Arı, "Şu andaki durum biraz jeoekonomik durumdan jeostratejik duruma kaymış. Burada bir askeri denge oluşturulmaya çalışılıyor. Bunun arkasında da İsrail var. Türkiye karşıtı bir blok oluşturmanın bir platformu haline geldiğini görüyoruz. İsrail, Türkiye aleyhtarı bu bloku canlı tutmaya çalışıyor. Gaz ve buradaki enerji üzerinden." değerlendirmesinde bulundu.