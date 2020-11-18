Doğu Akdeniz, yeni sezon turunçgil ihracatına "hızlı" başladı - Son Dakika

Doğu Akdeniz, yeni sezon turunçgil ihracatına "hızlı" başladı

18.11.2020 10:59

Türkiye'nin turunçgil üretim merkezlerinden Mersin, Hatay ve Adana'dan, ihracat sezonunun ilk 2 ayı eylül ve ekimde,109 milyon 363 bin dolarlık dış satım yapıldı.

Türkiye'nin turunçgil üretim merkezlerinden Mersin, Hatay ve Adana'dan, ihracat sezonunun ilk 2 ayı eylül ve ekimde,109 milyon 363 bin dolarlık dış satım yapıldı.

AA muhabirinin Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin "meyve deposu" olarak bilinen Mersin, Hatay ve Adana'dan eylül-ekim döneminde yapılan turunçgil ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12 arttı.

Turunçgil dış satımından bu dönemde, ülkeye 109 milyon 363 bin dolarlık döviz girdisi sağlandı. Eylül-ekimde, Türkiye'nin 153 milyon dolarlık ihracatının yüzde 71,24'ünü söz konusu 3 il gerçekleştirdi.

Yeni sezonun ilk 2 ayında, Mersin'den 65 milyon 666 bin, Hatay'dan 30 milyon 345 bin ve Adana'dan 13 milyon 352 bin dolarlık turunçgil dış satımı yapıldı.

"Turunçgilin kalbi Çukurova'da atıyor"

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, AA muhabirine, turunçgil üretiminde ve ihracatında yeni sezona güzel bir giriş yaptıklarını söyledi.

Mersin, Hatay ve Adana'nın turunçgil üretiminin lokomotifi olduğunu dile getiren Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Yeni sezonun ilk iki ayında Doğu Akdeniz'den 109 milyon dolarlık döviz girdisi sağladık. Kasım ve aralıkta portakalın da devreye girmesiyle bu rakam artarak devam edecek. Şu anda herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Beklentimiz ölçüsünde ihracatımızı gerçekleştireceğiz. Çukurova bu ihracata önemli katkı sağladı. Turunçgilin kalbi Çukurova'da atıyor. Bundan dolayı bu illerin lokomotif olması normal. Mersin'de liman olması da bu ihracata katkı veriyor."

"Son rakamlar küresel ekonomik sorunlara rağmen umut veriyor"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Kızıltan da turunçgil üretim ve ihracatının başkentinin Mersin olduğunu söyledi.

Bu sektörde ihracat pazar yelpazesinin daha da genişletilmesi gerektiğine dikkati çeken Kızıltan, ürünleri en kaliteli pazarlara götürme hedefleri olduğunu vurguladı.

Kızıltan, üreticilerin nitelikli pazarlara üretim yapmasının önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Mersin olarak narenciye üretiminin yanında, sektörün ihracat ve lojistik ayakları da çok güçlü olunca dünya pazarlarında rekabetçi ve iddialı bir kentiz. Son rakamlar küresel ekonomik sorunlara rağmen iyi ve umut veriyor. Mersin özelinde Çukurova, bu ihracat rakamlarını çok daha yukarılara taşıyacaktır."

Doğu Akdeniz, yeni sezon turunçgil ihracatına hızlı başladı
Doğu Akdeniz, yeni sezon turunçgil ihracatına hızlı başladı
Doğu Akdeniz, yeni sezon turunçgil ihracatına hızlı başladı
Doğu Akdeniz, yeni sezon turunçgil ihracatına hızlı başladı

Akdeniz, Mersin, Hatay, Adana, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Doğu Akdeniz, yeni sezon turunçgil ihracatına 'hızlı' başladı - Son Dakika Ekonomi


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