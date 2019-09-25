Doğu Almanya'da halkın yarısından fazlası 'ikinci sınıf' vatandaş olduğunu düşünüyor
50 dakika önce
Almanya, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken daha önce Komünist olan Doğu Almanya'da yaşayan vatandaşların yarısından fazlasının kendini "ikinci sınıf vatandaş" olarak gördüğü ortaya çıktı.
Almanya, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken daha önce komünist sistemle yönetilen Doğu Almanya'da yaşayan vatandaşların yarısından fazlasının kendini "ikinci sınıf vatandaş" olarak gördüğü ortaya çıktı.
Hükümet adına yapılan araştırmada, vatandaşlar arasındaki hoşnutsuzluğun aşırı sağ ve sol partilerin oylarını artırmasına neden olduğu ifade ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:00
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