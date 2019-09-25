Son Dakika Haberleri: Doğu Almanya'da halkın yarısından fazlası 'ikinci sınıf' vatandaş olduğunu düşünüyor
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Doğu Almanya'da halkın yarısından fazlası 'ikinci sınıf' vatandaş olduğunu düşünüyor

50 dakika önce

Almanya, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken daha önce Komünist olan Doğu Almanya'da yaşayan vatandaşların yarısından fazlasının kendini "ikinci sınıf vatandaş" olarak gördüğü ortaya çıktı.

Doğu Almanya'da halkın yarısından fazlası 'ikinci sınıf' vatandaş olduğunu düşünüyor, System.String[]

Almanya, Berlin Duvarı'nın yıkılışının 30. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken daha önce komünist sistemle yönetilen Doğu Almanya'da yaşayan vatandaşların yarısından fazlasının kendini "ikinci sınıf vatandaş" olarak gördüğü ortaya çıktı.


Hükümet adına yapılan araştırmada, vatandaşlar arasındaki hoşnutsuzluğun aşırı sağ ve sol partilerin oylarını artırmasına neden olduğu ifade ediliyor.

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Almanya, Berlin, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 07:00 
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