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Doğu Anadaolu'da soğuk hava

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Doğu Anadaolu'da soğuk hava, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyle Kars'ta ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava az bulutlu ve açık olacak.

Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus hadisesi beklenen bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Rüzgar kuzey yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı, Tunceli'de sıfır, sıfırın altında olmak üzere Iğdır'da 3, Erzincan ve Erzurum'da 5, Ağrı'da 8, Ardahan'da 9 ve Kars'ta 12 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek hava sıcaklığının Tunceli'de 17, Erzincan'da 16, Iğdır'da 12, Erzurum, Ağrı ve Ardahan'da 10, Kars'ta 8 derece olması öngörülüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 10:00 Kaynak: AA
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