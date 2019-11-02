Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu beyaza büründü
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu beyaza büründü

Doğu Anadolu beyaza büründü

7 saat önce

TUNCELİ; Beyaza bürünen Munzur Dağı İlçe sakini Ahmet Eren ile röportajMALAZGİRT; Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar ve trafikte ilerleyen araçlar Kar yağışından dolayı çatılarda mahsur kalan güvercinler Vatandaşlardan Ercan Güven ile röportaj TUNCELİ/MUŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili...

TUNCELİ;

Beyaza bürünen Munzur Dağı

İlçe sakini Ahmet Eren ile röportaj

MALAZGİRT;

Kar yağışı altında yürüyen vatandaşlar ve trafikte ilerleyen araçlar

Kar yağışından dolayı çatılarda mahsur kalan güvercinler

Vatandaşlardan Ercan Güven ile röportaj TUNCELİ/MUŞ - Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Doğu Anadolu beyaza büründü

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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