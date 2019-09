Doğu Anadolu Bölgesi, Ağrı'da üretilen sobalarla ısınıyor

AĞRI - Ağrı'da yıllardır babadan kalma sobacılık mesleğini sürdüren Cahit Temel, kurduğu imalathanede yaptığı sobaları Doğu Anadolu Bölgesi'nin birçok iline gönderiyor.

Dört kardeşiyle birlikte kendi imkanlarıyla Sanayi Sitesinde kurdukları imalathane de ürettikleri sobaları Ağrı başta olmak üzere Iğdır, Van, Muş, Bitlis ve Erzurum gibi bölge illerine sattıklarını belirten Cahit Temel, imalathanelerini büyütmek için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirtti.

Sonbaharın gelişi ve havaların soğumaya başlamasıyla birlikte soba satışlarının hız kazandığı Ağrı'da soba üretimi yaparak geçimlerini sağlayan Temel kardeşler, üretimlerini yaptıkları sobaların her aşamasını el emekleriyle yapıyor.

'Ağrı'da yüzde 90 soba ihtiyacını biz karşılıyoruz'

Kırsal kesime hitap eden sac sobalarını, genel olarak köylüler ile doğal gaz ve kalorifer kullanmayan ailelerin kullandığını belirten Cahit Temel, "Bizler genelde sac soba üretimi yapıyoruz. Bu sac soba üretimini kendi imkanlarımızla yapıyoruz. Yaklaşık 35-40 yıldır bu işi yapıyoruz. Bu iş bize babamızdan kaldı. Bizde geliştirdik. Sanayi Sitemizde bu imalathaneyi kurduk. Burada yaptığımız sobaları Ağrı ve ilçeleri olmak üzere bölge illerine satıyoruz. Bu işi toptan yapıyoruz. Bölgenin birçok ilinde dağıtım noktalarımız var. Iğdır, Van, Muş, Bitlis, Erzurum'un bazı ilçelerine kadar mal satıyoruz. Ağrı'da da yüzde 90 soba ihtiyacını biz karşılıyoruz. Tabi bu işi artık eskisi gibi elle yapmıyoruz. Eskiden elle yapıyorduk. Şimdi kurduğumuz atölyede makinelerle yapıyoruz. Böyle olunca da eskiye göre daha seri üretim yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Üretim yapmakta oldukları imalathaneyi 6 yıl önce kurduklarını aktaran Temel, "Bu tesisi 6 yıl önce kurduk. Daha önce şehir merkezinde yapıyorduk. Ama alan dar olduğu için sanayi sitesine geldik. Tabi burada da bizim kurduğumuz atölye için hala dar geliyor. Bu işi tamamen kendi imkanlarımızla kurduk. Sadece sacları dışarıdan alıyoruz. Öbür türlü tüm üretim aşamalarını burada kendi el emeğimiz ve ustalığımızla yapıyoruz. Burada yılda yaklaşık 400 ton sac işliyoruz. Ama yerimiz dar olduğu için kışın genelde sac kesimi falan yapıyoruz. Yazın da mantolama yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Temel, yılda yaklaşık olarak 20 bin adet soba sattıklarını dile getirerek iş yerlerini büyüttükleri takdirde daha fazla üretim yapmanın yanı sıra daha fazla kişiye iş imkanı sağlayacaklarını belirtti. Ancak çırak bulamadıklarını ve işlerini büyütmek için desteğe ihtiyaçları olduğunu söyleyen Temel, Ağrı Valiliğinin KOBİ'lere sağladığı destekten faydalanmak için başvuruda bulunduklarını ifade ederek, "Biraz daha büyük bir yerimiz olsa bu işimizi daha da fazla büyütmeyi düşünüyoruz. Şu anda yaklaşık olarak bir yılda 20 bin soba satıyoruz. Biz burada sadece soba üretmiyoruz. Sobanın yanında mangal, semaver, iş yerlerinin havalandırma boruları gibi şeylerde yapıyoruz. Bu yaptığımız diğer ürünleri de başka illere gönderiyoruz. Şu anda bu atölyede 7 kişi çalışıyoruz. Burada 5 kardeşin yanında 2 de çırağımız var. Ayrıca belirtmek istiyorum ki bu dönemde çırak bulmakta zorlanıyoruz. Eskiden çıraktan fazla bir şey bulamıyorduk. Şimdi ise çıraktan başka her şeyi buluyoruz" dedi.

Cahit Temel, gelişen teknolojiyle birlikte insanların rahata kavuştuğunu ve ağır işlerde çalışmak istemediklerini söyledi.

Ağrı'ya doğal gazın gelmesine rağmen doğu illerinde havaların daha fazla soğuk olmasıyla sobacılık mesleğinin sürdürüleceğini belirten Temel, konuşmasında şunları kaydetti:

"İnsanlar hep rahata alıştı. Bu iş de biraz ağır olduğu için kimse çalışmak istemiyor. Ama şunu söyleyeyim. İlimize doğal gaz gelmiş olabilir ama bu iş bölge şartlarında her zaman yapılabilir. Çünkü kırsal kesimde çok fazla insanımız yaşıyor. Onlar her zaman soba ve benzeri diğer ürünleri alıyorlar ve bir ihtiyaçtır. O yüzden bu işimiz her zaman iyi durumda ve öyle de olacak. O yüzden işe ihtiyacı olanlar bizim yanımıza gelip öğrensinler. Bu işte şimdiye kadar hiçbir destek almadık. Ama bu anlamda Valiliğimize bir başvurumuz var. İnşallah olumlu yanıtlanırsa ve bize daha geniş bir alan tahsis edilirse işimizi büyütebiliriz. İşimiz büyüyünce de yaklaşık 12-15 kişiye iş imkanı sağlayabiliriz. Bu işi öğretmek istiyoruz. Ayrıca bu gün herkes okuyup doktor ya da mühendis olamıyor. Bizim memleketimize esnaf da lazım. Sanatkarda lazım. Meslek sahibi olan insanlar lazım. Biz inşallah kendimizle birlikte birçok insana da iş imkanı sağlayacağız. İş imkanı vereceğiz. Usta olacaklar. Onlar da kendi ekmeklerini böyle kazanacaklar. İnşallah müracaatımız olumlu sonuçlanırsa daha güzel şeyler yapmayı düşünüyoruz."