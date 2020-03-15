Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanlığına Abdurahman Er seçildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanlığına Abdurahman Er seçildi - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanlığına Abdurahman Er seçildi

6 saat önce

Hakkari'de, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu başkanlığına seçilen Abdurrahman Er güven tazeledi.

Hakkari'de, Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu başkanlığına seçilen Abdurrahman Er güven tazeledi.

Federasyon binasındaki 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra konuşma yapan Abdurrahman Er, federasyon olarak başarılı ve anlamlı birçok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Bölgede gazi ve şehit aileleriyle bağlantılı dernekleri bir çatı altında topladıklarını belirten Er, yakın zamanda bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olmayı hedeflediklerini belirtti.

Yaptıkları faaliyetler hakkında katılımcıları bilgilendiren Er, şöyle konuştu:

"Vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna şehadete yürüyen şehitlerimizin emanetleri olan ailelerinin her zaman yanında olacağız. Geride bıraktıkları ailelerinin acılarını paylaşmak, tanışma, kaynaşma, yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, milletimize maddi ve manevi çok büyük acılar yaşatan ve en büyük insanlık suçu olan terörizmin toplumumuz tarafından doğru algılanmasına yönelik faaliyetlerimiz her zaman devam edecektir."

Daha sonra bölge illerindeki 7 derneğin yönetim kurulu ve delegelerinin katıldığı kurulda, Abdurrahman Er federasyon başkanlığına, Dilan Gök kadın kolları genel başkanlığına, Cenar Kaya da gençlik kolları genel başkanlığına seçildi.

Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanlığına Abdurahman Er seçildi

Doğu Anadolu Bölgesi, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 03:37 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı'nı terk etti
Koronavirüs salgınına karşı yoğun bakım hastalarının ziyareti yasaklandı "Koronavirüse iyi geliyor" iddiasıyla İran'da üretilen sahte içkiler 138 kişinin hayatına mal oldu Muslera, derbinin oynanmasına tepki gösterdi: Utanç verici bir gece yaşadık

Son Dakika Haberleri
21:42 Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı
21:42 Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili son 24 saatte dünyada yaşanan gelişmeleri derleyerek...
21:38 İki otomobil çarpıştı: 4 ölü, 6 yaralı (2)
21:35 Diyarbakır'da sokak ortasında silahlı saldırı: 1 ölü
21:34 Süt yüklü TIR devrildi: 1 yaralı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2020 21:50:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Başkanlığına Abdurahman Er seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]