Doğu Anadolu Bölgesi için don ve buzlanma uyarısı - Son Dakika

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Doğu Anadolu Bölgesi için don ve buzlanma uyarısı
7 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:06 Kaynak: İHA
Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce verilen Meteorolojik uyarıya göre: bugün saat 20.00 ile 26 Ocak saat 10.00 arası Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği bildirildi. - ERZURUM
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