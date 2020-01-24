Doğu Anadolu Bölgesi için don ve buzlanma uyarısı - Son Dakika
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Doğu Anadolu Bölgesi için don ve buzlanma uyarısı

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi için don ve buzlanma uyarısı, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan'da kuvvetli buzlanma ve don olayı bekleniyor.


Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünce verilen Meteorolojik uyarıya göre: bugün saat 20.00 ile 26 Ocak saat 10.00 arası Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiği bildirildi. - ERZURUM

Erzincan, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:06 Kaynak: İHA
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