Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 İlde Kar Yağışı Bekleniyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 İlde Kar Yağışı Bekleniyor

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde kar yağışı etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 İlde Kar Yağışı Bekleniyor, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde 2 ilde kar yağışı etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede hava az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu olacak. Akşam saatlerinden itibaren Erzurum ve Erzincan'da hafif kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın güneyden hafif eseceği bölgede, sıcaklıklar mevsim normallerinde seyredecek.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında Iğdır'da 5, Erzincan ve Tunceli'de 6, Erzurum'da 15, Kars'ta 21, Ardahan'da 25, Ağrı'da 27 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır ve Erzincan'da 9, sıfırın altında olmak üzere Erzurum'da 3, Kars ve Tunceli'de 4, Ardahan'da 7, Ağrı'da 8 derece olması öngörülüyor.


Kar kalınlıkları Ağrı'da 32, Erzurum'da 20, Ardahan'da 15, Kars'ta 5, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 77, Ergan'da 84, Palandöken'de 98, Konaklı'da 84, Ardahan Yalnızçam'da 22 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:45 Kaynak: AA

Ardahan, Doğu Anadolu Bölgesi, Kar, Güncel
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