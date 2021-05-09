Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı ve Iğdır çevreleri için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinden itibaren 5 ilde etkili olacak rüzgar, zaman zaman fırtınaya dönüşecek.
Saatteki hızı 50 ila 70 kilometre arasında olması beklenen fırtına, zaman zaman saatte 80-90 kilometre hıza ulaşacak.
Vatandaşların ve yetkililerin kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 il için şiddetli fırtına uyarısı - Son Dakika