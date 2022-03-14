Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve soğuk hava etkili oluyor

14.03.2022 19:50

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve soğuk hava etkili oluyorERZURUM Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve soğuk hava etkili oluyor

ERZURUM Erzurum'da kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bölge genelinde Mart ayı ile birlikte etkili olan kar yağışı özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava buzlanma ve dona sebep oluyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olarak geçeceği; yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bekleniyor.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtilen açıklamada bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görülmesi beklendiğinden buzlanma, don, ulaşımda aksamalar gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı eksi 16 derece ile Ardahan'da yaşanırken, Kars'ta eksi 14, Erzurum ve Bayburt'ta eksi 12, Ağrı'da eki 8, Erzincan'da eksi 6 ve Iğdır'da eksi 3 olarak kaydedildi.

Erzurum kert merkezinde karla mücadele ekipleri biriken kar yığınlarını kamyonlarla il dışına taşırken kaldırımlarda buz temizliği yapıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve soğuk hava etkili oluyor
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve soğuk hava etkili oluyor

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Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Ağrı, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika


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