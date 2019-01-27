Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kar Yağışı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kar Yağışı

9 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak.

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Doğu Anadolu Bölgesi'nde 5 ilde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkili olacak.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışının etkili olacağı bölgede, Erzincan ve Erzurum çevrelerinde ise karla karışık yağmur bekleniyor.

Gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, sıfırın altında olmak üzere Erzurum, Ardahan ve Iğdır'da 1, Ağrı'da 6, Kars'ta 7 derece ölçüldü.

Günün en yüksek hava sıcaklığının Iğdır'da 11, Erzincan'da 8, Erzurum'da 4, Kars ve Ağrı'da 1 derece olması öngörülüyor.

Kar kalınlıkları Kars'ta 12, Ardahan'da 16, Erzurum'da 18, Ağrı'da 26, kayak merkezlerinden Sarıkamış'ta 81, Ergan'da 86, Palandöken'de 90 santimetre ölçüldü.

Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini belirtti. Bölgede çığ tehlikesine karşı da uyarıda bulunuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 10:09 Kaynak: AA

Ağrı, Doğu Anadolu Bölgesi, Kar, Güncel
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