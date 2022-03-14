Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

14.03.2022 11:32
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor

Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Erzurum'da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Doğu Anadolu'yu etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava, Erzurum'da hayatı olumsuz yönde etkiliyor.

Bölge genelinde Mart ayında görülen kar yağışı ile özellikle gece ve sabah saatlerinde etkili olan soğuk hava buzlanma ve dona sebep oluyor.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu Bölgesi'nde havanın çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı olacağı, yağışların Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde görüleceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölgede yüksek kar örtüsü bulunan eğimli dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan, yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtilen açıklamada, gece ve sabah saatlerinde görülmesi beklenen buzlanma, don, ulaşımda aksamalar gibi olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı eksi 16 derece ile Ardahan'da ölçülürken, Kars'ta eksi 14, Erzurum ve Bayburt'ta eksi 12, Ağrı'da eksi 8, Erzincan'da eksi 6 ve Iğdır'da eksi 3 olarak kaydedildi.

Erzurum kent merkezinde karla mücadele ekipleri biriken kar yığınlarını kamyonlarla il dışına taşırken, kaldırımlarda buz temizliği yapıldı.

(Şahap Gürler/İHA)

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor - Son Dakika


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