Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kış

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kış

33 dakika önce

ERZURUM/ARDAHAN/ Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kış, System.String[]
ERZURUM/ARDAHAN/ Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahalle ve köylerde ulaşımda aksamalara yol açtı.


Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok mahalle yolu, ekiplerin çabalarıyla ulaşıma açılırken, Erzurum'da halen 12 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.

Kar yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ve kara yollarına ait çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi destekli ekip, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma sürdürüyor.

Kars ve Ardahan'da da sabah saatlerinde etkili olan ve özellikle yollardaki sürücüler ile vatandaşlara zor anlar yaşatan kar yağışı aralıklarla sürüyor.

Her iki kentte de ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması için sabah saatlerinden itibaren kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Ardahan'daki kar yağışı sebebiyle Ardahan- Posof kara yolunun Ilgar dağı mevkinde, sürücüler zor anlar yaşıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 12:26 Kaynak: AA

Ardahan, Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi, Kar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kar Yolları Kapatınca Hasta Keçisini Veterinere Götürmek İçin 2 Kilometre Sırtında Taşıdı ABD'de Hükümetin Kapalı Olması Nedeniyle 'NASA' Çalışanları Tuvalet Temizleyecek

Kılıçdaroğlu ile Ortak Açıklama Yapan Akşener, İttifak Sürecini Esprili Bir Şekilde Anlattı: İntiharın Eşiğine Geldiler AYM Başkanlığına Mevcut Başkan Zühtü Arslan Seçildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.1.2019 12:59:45. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]