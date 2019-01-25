Doğu Anadolu Bölgesi'nde Kış

ERZURUM/ARDAHAN/ Doğu Anadolu Bölgesi
'nde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.
Bölgede etkili olan kar yağışı, tipi ve buzlanma, özellikle kırsal kesimdeki mahalle ve köylerde ulaşımda aksamalara yol açtı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle birçok mahalle yolu, ekiplerin çabalarıyla ulaşıma açılırken, Erzurum
'da halen 12 mahalleye ulaşım sağlanamıyor. Kar
yağışının aralıklarla etkisini sürdürdüğü kentte, belediye ve kara yollarına ait çok sayıda greyder, bıçaklı kamyon, dozer, kepçe ve kar makinesi destekli ekip, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışma sürdürüyor. Kars
ve Ardahan
'da da sabah saatlerinde etkili olan ve özellikle yollardaki sürücüler ile vatandaşlara zor anlar yaşatan kar yağışı aralıklarla sürüyor.
Her iki kentte de ekipler, yolların ulaşıma kapanmaması için sabah saatlerinden itibaren kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.
Ardahan'daki kar yağışı sebebiyle Ardahan- Posof
kara yolunun Ilgar dağı mevkinde, sürücüler zor anlar yaşıyor.