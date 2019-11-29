Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdı
Son Dakika Genel Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdı

7 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdıERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde sabah saatlerinde görülen yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürürken ulaşımda aksamalar yaşandı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdı

ERZURUM - Erzurum'un Horasan ilçesinde sabah saatlerinde görülen yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürürken ulaşımda aksamalar yaşandı. Sis ve soğuk havayla oluşan kırağı araçların camını buzla kapladı.

Horasan'da her sabah buz tutan araçların camını kazımadan yola çıkamadıklarını ifade eden vatandaşlardan Çetin Turan, "Doğuda soğuk hava oldukça etkili. Soğuk hava yaşamı oldukça güçleştiriyor" dedi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdı

Doğu Anadolu Bölgesi, Horasan, Erzurum, Sabah, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 17:54:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Bölgesi'nde sis ve soğuk hava etkisini artırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]