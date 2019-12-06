Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Ardahan'da kaydedildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 17 derece ile Ardahan'da kaydedildi.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede havanın parçalı, zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.


Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 17, Ağrı'da 6, Tunceli'de 5, Erzurum ve Kars'ta 4, Erzincan'da sıfır ve Iğdır'da 3 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Erzincan'da 8, Tunceli'de 6, Iğdır'da 5, Ağrı'da 2, Erzurum ve Kars'ta 1, Ardahan'da ise sıfır derece kaydedildi.

Bölge genelinde etkili olan yağışların ardından kar kalınlıkları Erzurum'da 13, Ağrı'da 10 ve Ardahan'da 5 santimetre oldu.

Yetkililer, kuvvetli buzlanma ve don olayının beklendiği bölgede vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu, kendisini eleştiren vatandaşa esprili bir dille yanıt verdi: İstanbul'un enerji ihtiyacını karşılar
Ankara'da düzenlenen 'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliğinde gözyaşları sel oldu Ceren Özdemir'in ismi Beyoğlu'nda parka verildi Cinsel istismara uğradığını ailesine söyledikten sonra intihar eden Ayşenur'un kuzeni serbest bırakıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 16:12:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Bölgesi'nde soğuk hava
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]