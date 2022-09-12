Doğu Anadolu'da 7 ilde yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da 7 ilde yeni eğitim öğretim yılı başladı

12.09.2022 12:56

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki Erzurum, Ardahan, Iğdır, Ağrı, Erzincan, Kars ve Tunceli'de 521 bin 114 öğrenci dersbaşı yaptı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Erzurum, Ardahan, Ağrı, Kars, Iğdır, Erzincan ve Tunceli'de 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler ders başı yaptı.

Yeni eğitim öğretim yılı nedeniyle Palandöken ilçesindeki Yıldızkent İlkolunu'nda tören düzenlendi.

Törenin açılışında konuşan Vali Okay Memiş, eğitim öğretim için kentteki bütün okulları hazır hale getirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin iyi şartlarda kaliteli bir eğitim almaları için ne gerekiyorsa yaptıklarını belirten Memiş," Biz çocuklarımızı çok iyi yetiştireceğimize inanıyoruz. Aileler müsterih olsunlar. Toplam 1187 okulumuzda hazırlıklarımızı tamamladık. 12 bine yakın öğretmenimizle de eğitim ve öğretime hazırız diyebiliriz." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürü Fehmi Rasim Çelik de ülke genelindeki yapılan yatırımlar hakkında bilgiler verdi.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ise amaçlarının öğrencileri geleceğe hazır, donanımlı ve benzerlerinden asla geriye düşmeyen hatta onları aşan bir nitelikte yetiştirmek olduğunu kaydetti.

Yapılan konuşmaların ardından 4.sınıf öğrencileri okula yeni başlayan 1.sınıf öğrencilerine hediyeler verdi.

Protokol üyelerinin zili çalmasıyla da yeni eğitim öğretim yılı başladı.

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Yeni eğitim öğretim yılı başladı Yeni eğitim öğretim yılı başladı
Kaynak: AA

Doğu Anadolu Bölgesi, Erzurum, Tunceli, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 7 ilde yeni eğitim öğretim yılı başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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