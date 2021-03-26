Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yerel basın temsilcileri, 30-31 Mart'ta Van'da bir araya gelecek - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yerel basın temsilcileri, 30-31 Mart'ta Van'da bir araya gelecek

26.03.2021 15:33
Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yerel basın temsilcileri, 30-31 Mart'ta Van'da bir araya gelecek, System.String[]

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle 30-31 Mart'ta, Van'da "Doğu Anadolu Bölgesi Yerel Basın Buluşması" düzenlenecek.

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) iş birliğiyle 30-31 Mart'ta, Van'da "Doğu Anadolu Bölgesi Yerel Basın Buluşması" düzenlenecek.

BİK'ten yapılan açıklamaya göre, BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, BİK Genel Müdür Yardımcısı Cavit Erkılınç, DAKA Yönetim Kurulu Başkanı Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, BİK servis müdürleri ve BİK Van Şube Müdürlüğü ile yerel basın temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek program iki gün sürecek.

Yerel medya buluşmasında, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, BİK Genel Müdürü Duran ve DAKA Genel Sekreteri Halil Güray açılış konuşmalarını yapacak.

Program kapsamında Bitlis, Hakkari ve Muş'tan gelen basın temsilcilerinin katılımıyla arama konferansı gerçekleştirilecek. SETA Toplum ve Medya Araştırmaları Direktörü Dr. İsmail Çağlar ve İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel de yerel basına yönelik eğitimleriyle programda yer alacak.

Van'da düzenlenecek programın ilk gününde, son yıllarda ve özellikle salgın sürecinde hızla yaygınlaşan internet ve ona bağlı gelişen teknolojiler ile küresel salgından kaynaklı ekonomik kayıplara karşı, dijital mecraların doğru kullanımı ve fırsatların değerlendirmelerini içeren "Yapısal ve Dijital Dönüşüm Sürecinde Yerel Gazeteler: Riskler ve Fırsatlar" konulu panel düzenlenecek. Moderatörlüğünü İletişim Danışmanı Cihat Zafer Demirel'in yapacağı panelde, BİK İlan Hizmetleri Müdürü İdris A. Çam, BİK Kurumsal İletişim Müdürü Türker Çeltik ve BİK İnsan Kaynakları Şefi Cenk Koray Doğan konuşacak.

Buluşmanın ikinci gününde "Doğu Anadolu Bölgesi Yapısal ve Dijital Dönüşüm Sürecinde Yerel Gazeteler" başlıklı arama konferansı düzenlenecek. Konferansta Van, Bitlis, Hakkari ve Muş'tan resmi ilan yayınlama hakkını haiz yerel gazete temsilcileri; yerel gazetelerin ekonomik sorunlarının yanı sıra yetişmiş personel azlığı, teknolojik altyapı yetersizliği, mesleki ilke ve politikaların yıpranması, niteliksiz içerik üretimi, reklam potansiyelinin diğer mecralara yönelmesi gibi yapısal birçok ortak soruna dair görüş ve çözüm önerilerini sunacak.

BİK'in, DAKA Teknik Destek programı çerçevesinde düzenlediği yerel basın buluşmasının hedefleri arasında yerel basının daha iyiye ulaşması, gelişmesi için yapılması gerekenler, BİK ve Kalkınma Ajansları, KOSGEB, İŞKUR gibi paydaşların sektörel destekleri, ortak hedefler belirlenmesi ve sektörün dijitalleşme sürecinde entegrasyonu ve güçlendirilmesi de bulunuyor.

Elite World Van Hotel'de, 30-31 Mart'ta yapılacak programın sonunda katılımcılar için sertifika töreni düzenlenecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yerel basın temsilcileri, 30-31 Mart'ta Van'da bir araya gelecek - Son Dakika


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