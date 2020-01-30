Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

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Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı bekleniyor
6 saat önce
Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı bekleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı bekleniyor.
Metereoloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre bugün saat 22.00 ile yarın saat 19.00 arası Erzurum'un güneyi (güney ilçeleri) Erzincan'ın güneyi ve doğusu ile Ağrı'nın batı kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışı beklendiği bildirildi. - ERZURUM
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