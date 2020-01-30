Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı bekleniyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde Erzurum, Erzincan ve Ağrı'da kar yağışı bekleniyor.


Metereoloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre bugün saat 22.00 ile yarın saat 19.00 arası Erzurum'un güneyi (güney ilçeleri) Erzincan'ın güneyi ve doğusu ile Ağrı'nın batı kesimlerinde Kuvvetli Kar Yağışı beklendiği bildirildi. - ERZURUM

Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 04:53 Kaynak: İHA
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