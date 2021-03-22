Doğu Anadolu Bölgesindeki 4 ilde yağış bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesindeki 4 ilde yağış bekleniyor

22.03.2021 10:41
Doğu Anadolu Bölgesindeki 4 ilde yağış bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de aralıklı yağmur bekleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Bitlis, Muş ve Hakkari'de aralıklı yağmur bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı bölgede, aralıklı yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artacağı bölgede rüzgarın, batı ve güneybatıdan orta, zaman zaman kuvvetli, Van Gölü'nde ise 3 ila 5 kuvvetinde eseceği öngörülüyor.

Gün içinde en yüksek sıcaklığın Van ve Muş'ta 13, Hakkari'de 12, Bitlis'te 8 derece olması bekleniyor.

Bölgede, yüksek kar örtüsünün bulunduğu eğimi dik yamaçlarda çığ riskine, buzlanma ve don olayı ile ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Hakkari, Bitlis, Muş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu Bölgesindeki 4 ilde yağış bekleniyor - Son Dakika


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