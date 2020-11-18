Doğu Anadolu Bölgesinin sorunları ETB Başkanı Hakan Oral tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı - Son Dakika

Doğu Anadolu Bölgesinin sorunları ETB Başkanı Hakan Oral tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı

18.11.2020 18:33
Doğu Anadolu Bölgesinin sorunları ETB Başkanı Hakan Oral tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), tarafından organize edilen Türkiye genelinde 7 bölgeden 7 temsilcinin katıldığı " TOBB Türkiye Ekonomi Şurası "video konferans toplantısında, Doğu Anadolu Bölgesi adına Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Doğu Anadolu...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), tarafından organize edilen Türkiye genelinde 7 bölgeden 7 temsilcinin katıldığı " TOBB Türkiye Ekonomi Şurası "video konferans toplantısında, Doğu Anadolu Bölgesi adına Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Doğu Anadolu Bölgesinin sorun ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin öncülüğünde bugün gerçekleştirilen,"TOBB Türkiye Ekonomi Şurası" Video Konferans toplantısında,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet eden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Doğu Anadolu Bölgesindeki Oda ve Borsalar ile bölgede bulunan sanayici, esnaf ve KOBİ'lerin sorun ve çözüm önerilerini canlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktararak destek talebinde bulundu.

Başkan Oral, öncelikli olarak, bölgenin temel sorunlarının başında gelen işsizlik, istihdam, enerji giderleri, KDV ve vergi oranları, teşvikler, sınır kapıları, ulaşım,hızlı tren projelerine ile iş dünyasının finans sektörleri arasında yaşadığı sorunlar ile bölge esnafının temel sorunlarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aktararak, destek talebinde bulundu. Başkan Oral "Dünyayı kasıp kavuran ve ülke olarak da pandemi döneminde esnafımız, sanayicimiz ve KOBİ'lerimiz zor günler geçirdiler. Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayandığını ve bu nedenden dolayı da risk ve kayıplarımızı minimum seviyede atlattığımızı söyleye bilirim. Bugün gerçekleştirilen video konferans toplantısında da bölgemiz adına, yapılabilecek ekonomik adımları Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarma şansı yakaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi bu sorunlarımıza ve taleplerimize olumlu destek vereceğini açıklaması bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Özellikle İş dünyasının geleceğe yönelik sağlam adımlar atmasının, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye ön ayak olacaktır" şeklinde konuştu.

Öte yardan " TOBB Türkiye Ekonomi Şurası" toplantısına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İlgili Bakanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 81 il ve 161 ilçe Oda ve Borsa Başkanları ile Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu temsilcileri katıldı. - ERZURUM

Doğu Anadolu Bölgesinin sorunları ETB Başkanı Hakan Oral tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı
Doğu Anadolu Bölgesinin sorunları ETB Başkanı Hakan Oral tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı

Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Anadolu, Ekonomi, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Doğu Anadolu Bölgesinin sorunları ETB Başkanı Hakan Oral tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı - Son Dakika


Son Dakika

Manchester City, Barcelona'lı Messi'nin transferini ocak ayında bitirmeyi planlıyor Balıkçıların ağına bu kez tarihi değeri yüksek heykel takıldı Şuşa'da Türk bayrağını gören Rus gazeteci şaşkınlığını gizleyemedi: Türkiye'nin buradaki varlığını saklamıyorlar İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olanlar tek tek sıralandı! İşte o liste Polis, müşteri gibi davranıp fuhuş yapan kadını suçüstü yakaladı Cemal Enginyurt, Alaattin Çakıcı'yı eleştirdiği paylaşımını sildi: Mesaj amacına ulaştı Bir eliyle çocuğunu tuttu, diğer eliyle Azeri modeli öldüresiye dövdü! O anlar kamerada 4 yaşındaki çocuğun üstünden ticari taksi geçti, ağabeyi baygınlık geçirdi! Feci kaza kamerada
"9 Kere Leyla" filminden ilk fragman geldi! Elçin Sangu ve Haluk Bilginer'in yatak sahnesi dikkat çekti         
18:21
İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi İBB, koronavirüsün en yoğun bulaştığı 40 mahalleyi belirledi         
17:40
Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu Yangında kül olan Vaniköy Camii imamının altınları evinde bulundu         
17:25
Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu Spor spikeri, maç sonuçlarını okurken kırdı geçirdi! O anlar sosyal medyada gündem oldu         
17:10
Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene Alaattin Çakıcı, Kılıçdaroğlu'na tehditlerini sürdürüyor: Sende yürek varsa beni öldürtsene         
16:36
20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti 20 yıl sonra Mahsun Kırmızıgül ile barışan Alişan sessizliğini bozdu: Evime kadar gelip beni mahcup etti         
15:55
Nijerya'da Nijerya'da "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle 50 kişi öldü         
15:43
Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz Son Dakika! Faiz kararı öncesi Erdoğan'dan dikkat çeken sözler: Yatırımcımızı yüksek faize ezdirmemeliyiz         
14:57
Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar Savcı Sayan'dan bomba iddia: HDP'ye karşı birleştiler, parti kuruyorlar         
14:18
Genç kadın, iş yerini basan eski sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı Genç kadın, iş yerini basan eski sevgilisi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı         
13:47
Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi Feyza Civelek, Sol Yanım dizisindeki rolü için 20 kilo verdi         
13:41
Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi Oyuncu Gül Gölge trafik kazası geçirdi         
12:23
Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim Ali Babacan: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul etmedim         
12:18
Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu Evinin bahçesine düşen göktaşını 14 milyona satan adam, milyoner olduğunu duyurdu         
11:11
Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor Su içtiği için dehşeti yaşayan çocuğun hayatı alt üst oldu: Geceleri uyumuyor, yabancı birini görünce kaçıyor         
10:31
İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu İran Devrim Muhafızları'nın keskin nişancısı Aliyev'i hedefe koydu         
10:13
Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar Hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu! İşte yasağın kapsamı ve muaf olanlar         
01:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2020 18:41:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu Bölgesinin sorunları ETB Başkanı Hakan Oral tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei