Doğu Anadolu Bölgesinin sorunları ETB Başkanı Hakan Oral tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktarıldı - Son Dakika

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), tarafından organize edilen Türkiye genelinde 7 bölgeden 7 temsilcinin katıldığı " TOBB Türkiye Ekonomi Şurası "video konferans toplantısında, Doğu Anadolu Bölgesi adına Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Doğu Anadolu Bölgesinin sorun ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin öncülüğünde bugün gerçekleştirilen,"TOBB Türkiye Ekonomi Şurası" Video Konferans toplantısında,Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile bir süre sohbet eden Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Doğu Anadolu Bölgesindeki Oda ve Borsalar ile bölgede bulunan sanayici, esnaf ve KOBİ'lerin sorun ve çözüm önerilerini canlı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktararak destek talebinde bulundu.

Başkan Oral, öncelikli olarak, bölgenin temel sorunlarının başında gelen işsizlik, istihdam, enerji giderleri, KDV ve vergi oranları, teşvikler, sınır kapıları, ulaşım,hızlı tren projelerine ile iş dünyasının finans sektörleri arasında yaşadığı sorunlar ile bölge esnafının temel sorunlarını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a aktararak, destek talebinde bulundu. Başkan Oral "Dünyayı kasıp kavuran ve ülke olarak da pandemi döneminde esnafımız, sanayicimiz ve KOBİ'lerimiz zor günler geçirdiler. Türkiye ekonomisinin sağlam temellere dayandığını ve bu nedenden dolayı da risk ve kayıplarımızı minimum seviyede atlattığımızı söyleye bilirim. Bugün gerçekleştirilen video konferans toplantısında da bölgemiz adına, yapılabilecek ekonomik adımları Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarma şansı yakaladık. Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman olduğu gibi bu sorunlarımıza ve taleplerimize olumlu destek vereceğini açıklaması bizleri fazlasıyla memnun etmiştir. Özellikle İş dünyasının geleceğe yönelik sağlam adımlar atmasının, sağlıklı ve sürdürülebilir büyümeye ön ayak olacaktır" şeklinde konuştu.

Öte yardan " TOBB Türkiye Ekonomi Şurası" toplantısına, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İlgili Bakanlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile 81 il ve 161 ilçe Oda ve Borsa Başkanları ile Genç ve Kadın Girişimciler Kurulu temsilcileri katıldı. - ERZURUM