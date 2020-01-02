Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonun Ankara ziyareti - Son Dakika
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Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonun Ankara ziyareti

6 saat önce

Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven'i makamında ziyaret etti.

Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonun Ankara ziyareti, System.String[]

Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven'i makamında ziyaret etti.


Ağrı, Erzurum, Malatya, Muş ve Bingöl Yurt Ay Dernekleri tarafından Malatya'da kurulan Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Çolak, federasyon yönetim kurulu üyesi Ağrı Yurt Ay Der Başkanı Recep Çirik, Erzurum Yurt Ay Der Başkanı Yunus Uzun, Malatya YADER Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Özerhan ile birlikte ilk olarak Ankara'da faaliyet gösteren YURTAYDER, Ankara YURTAYDER ve Hayat Sende Derneği gibi koruma altında bulunan çocuklarla ilgili faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti.


Ortak proje çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulunduğu ziyarette ortak proje yürütmek amacıyla karşılıklı protokol imzalandı. Daha sonra Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Çolak, federasyon yönetim kurulu üyesi Ağrı Yurt Ay Derneği Başkanı Recep Çirik ve beraberindeki heyet, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Selahattin Güven'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Tamamlanan Avrupa Birliği Projesi hakkında Genel Müdür Güven'e bilgi aktaran Çolak, konukseverliğinden dolayı Genel Müdür Güven'e teşekkür etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Genel Müdür Güven, federasyonun çalışmalarında her zaman destek olacağını söyledi. Ziyaretten dolayı federasyon yönetimine teşekkür eden Genel Müdür Güven, misafirlerini yolcu etti. - AĞRI

Ankara, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:06 Kaynak: İHA
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