Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Buz Kesti

Doğu Anadolu Buz Kesti

51 dakika önce

Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürürken, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta eksi 14 derece ölçüldü.

Doğu Anadolu Buz Kesti, System.String[]
Doğu Anadolu'da soğuk hava etkisini sürdürürken, bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta eksi 14 derece ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Erzincan il geneli ile Erzurum ili ve güney ve güneybatı kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzincan'ın güney kesimlerinde karla karışık yağmur, zamanla kar yağışlı, diğer yerlerde ise kar şeklinde olacağı bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Erzincan il genelinde (60-80 km/saat) kuvvetlice esmesinin beklendiği kaydedildi.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Ardahan ve Kars'ta eksi 14, Erzurum'da eksi 12, Ağrı'da eksi 7, Iğdır'da eksi 2 ve Erzincan'da eksi 3 derece ölçüldü. Bölgede buzlanma, don ve sis uyarısı yapılan açıklamada, "Bölgemiz genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin, vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:34 Kaynak: İHA

Erzincan, Ardahan, Kars, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eksi 16 Dereceyi Gören Ardahan'da Şelale Dondu Son Dakika! Milyonların Merakla Beklediği 2019 Yılı Asgari Ücreti Belli Oldu

Dünyaca Ünlü David ve Victoria Beckham Çiftinin Kar Payı Dudak Uçuklattı Iğdır'da Askeri Araç Devrildi: 1 Şehit, 5 Yaralımız Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 11:25:35. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Buz Kesti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]