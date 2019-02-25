Doğu Anadolu Buz Kesti
51 dakika önce
Doğu Anadolu Bölgesinde gecenin en düşük hava sıcaklığı, eksi 17 derece ile Erzurum'da ölçüldü.
Doğu Anadolu Bölgesinde gecenin en düşük hava sıcaklığı, eksi 17 derece ile Erzurum
'da ölçüldü. Gece en düşük hava sıcaklıkları sıfırın altında olmak üzere Erzincan
'da 6, Iğdır
'da 1, Ardahan
'da 10, Erzurum'da 17, Kars
'ta 15, Ağrı
'da 9 derece ölçüldü. Kar kalınlıkları Ağrı'da 28, Erzurum'da 17, Ardahan'da 10, Kars'ta 4, kayak merkezlerinden Sarıkamış
'ta 83, Ergan'da 190, Palandöken
'de 86, Konaklı
'da 88, Ardahan Yalnızçam'da 26 santimetre ölçüldü. Yetkililer, bölgede sabah ve gece buzlanma ile don, yer yer sis ve yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yerlerde de gün içinde çığ riski bulunması nedeniyle, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 10:31 Kaynak: İHA
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