Doğu Anadolu buz kesti

Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırırken buzlanma ve don uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde ( Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır) kuvvetli buzlanma ve don hadisesi beklendiğinden ilgililerin ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzincan'da 7, Erzurum'da 13, Kars ve Ağrı'da 6, Ardahan'da 12, Iğdır'da 1 derece olarak ölçüldü.

Soğuk hava nedeniyle bölgede göl ve derelerde kısmi donmalar başlarken vatandaşlarda sabah saatlerinde buz tutan araçlarının camını kazıyarak yola koyuldu.

(İHA)