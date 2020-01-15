Doğu Anadolu buz kesti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu buz kesti - Son Dakika

Doğu Anadolu buz kesti

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Doğu Anadolu buz kesti, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde 26 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar kuzey ve doğu yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Buzlanma ve don uyarısı: Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don hadisesi ile yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta sürücüler olmak üzere vatandaşların, yetkililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

İl il sıcaklıklar:

Bölgede en düşük hava sıcaklığı Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde eksi 26 derece olarak ölçüldü.

Bölgedeki diğer illerde en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere; Ardahan Göle'de 24, Erzincan Otlukbeli'de 18, Erzurum Tekman'da 17, Kars Selim'de 23, Ağrı Taşlıçay'da 26, Iğdır Aralık'ta 8 derece.

(İHA)

Taşlıçay, Sabah, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 09:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkari'de ayağında 'iran 2018' yazılı halka bulunan güvercin yakalandı
Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı Son dakika: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı 25 öğrencisini istismar etmekle suçlanan öğretmen için Cumhuriyet tarihinin en ağır cezası isteniyor

Son Dakika Haberleri
15:48 ÇEKİCİNİN KALDIRDIĞI ARAÇTAN DÜŞEN KADIN... OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI - Son Dakika
15:48 Isparta'da ablası ve eniştesini öldürdüğü iddia edilen polis adliyeye sevk edildi - Son Dakika
15:48 Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
15:42 GAÜN öğrencilerinden Gaziantep Havalimanı Gümrük Müdürlüğü'ne inceleme gezisi - Son Dakika
15:42 Okullarda 'ilk yardım' protokolü - Son Dakika
15:40 Son dakika: HDP İstanbul İl Binası önünde havaya ateş açıldı - Son Dakika
15:17 Son dakika: Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 15:50:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu buz kesti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]