Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Buz Tuttu

Doğu Anadolu Buz Tuttu

5 dakika önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı.

Doğu Anadolu Buz Tuttu, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışının ardından soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyle Ardahan'da ölçüldü. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde havanın parçalı, zamanla çok bulutlu, Ağrı ve Iğdır çevrelerinin öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır çevrelerinde yağmur, Ağrı çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı bekleniyor. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta, yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgede gece ölçülen en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 4, diğer illerde ise sıfırın altında olmak üzere; Ardahan'da 12, Erzurum'da 6, Kars'ta 9, Ağrı'da 2 ve Erzincan'da 4 derece oldu. Bölge illerinde kar kalınlığı da Erzurum'da 4, Kars'ta 3, Ağrı'da 20 ve Ardahan'da 7, kayak merkezlerinde ise Palandöken'de 127, Konaklı'da 101, Sarıkamış Cıbıltepe'de 83, Ergan Dağında 125 ve Yalnızçam Kayak Merkezinde 10 santimetre olarak ölçüldü. Öte yandan meteoroloji uzmanları, bölgede gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile birlikte zirai don olayının beklendiğini belirterek dik ve eğimli yamaçlarda da çığ tehlikesinin beklendiğinden ilgililerin ve yetkililerin dikkatli olmaları gerekmesi hususunda uyarıda bulundu.

(Sefa Tetik/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 11:21 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Tarihi Gün! Yüz Binler Yenikapı Miting Alanına Akın Ediyor Erdoğan, "Dünya Beşten Büyüktür" Sözünün Patentini Aldı İşte İşsizliğin En Yüksek ve En Düşük Olduğu İller 65 Milyon Euroya Alınan Metrobüsler Kullanılmadan Hurdaya Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.3.2019 11:26:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu Buz Tuttu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]