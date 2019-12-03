Doğu Anadolu buz tuttu

Kar yağışının ardından Doğu Anadolu Bölgesinde soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Erzurum'un Tekman ilçesinde 18, Erzincan'ın Refahiye ile Ardahan'ın Göle ilçesinde 17 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son ölçümlere göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu geçecek. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin beklendiği bölgede sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek, rüzgar güneyli yönlerden hafif kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı; Erzurum'un Tekman ilçesinde eksi 18, Ardahan'ın Göle ile Erzincan'ın Refahiye ilçesinde eksi 17, Kars Sarıkamış ile Ağrı Diyadin'de eksi 12, Iğdır'ın Aralık ilçesinde eksi 5 derece olarak kaydedildi.

Öte yandan bölgede soğuk hava nedeniyle derelerde kısmi donma meydana geldi.

Erzincan'da kar yağışının ardından Refahiye ilçesinde 60, Tercan ilçesinde 5 olmak üzere toplam 65 köy yolunun ulaşıma kapalı bulunduğu, yolların yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürdürdüğü belirtildi.

(İHA)