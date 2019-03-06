Doğu Anadolu Buz Tuttu: Kars Eksi 20

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı.

Doğu Anadolu Bölgesinde kar yağışı yerini Sibirya soğuklarına bıraktı. Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceyle Kars'ta ölçükdü.



Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı durma noktasına getirdi. Hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi bulduğu kentte ağaçlar kırağı tuttu, bahçelerin demir korkulukları dondu. Vatandaşlar ise sokaklarda yürümekte zorluk çekti.



Yurdun her yerinde güneş etkili olurken, Kars'ta kışın yaşandığını ifade eden Tugay Çintesun, "Yurdun her yerinde güneş ışıkları varken bizde her yer buz, donuyoruz. Bir an önce Kars'a baharın gelmesini bekliyoruz. Alışık olduğumuz bir durum, Kars mevsim normallerinin üzerinde kar aldı. Şu anda buzlanma devam ediyor" dedi.



Hava sıcaklığının eksi 20 dereceye düşmesiyle kentte adeta her yer buz tuttu. Aşırı soğuklardan ağaçlar kırağı tuttu, evlerin kapı kolları dondu. İşlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar yürümekte zorlanırken, soğuk havanın önümüzdeki günlerde etkili olacağı öğrenildi. - KARS

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