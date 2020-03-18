Doğu Anadolu'da 116 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 116 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 116 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor

10 dakika önce

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 116 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu'da 116 köy ve mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Erzurum, Erzincan ve Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 116 köy ile mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Erzincan'da aralıklarla etkisini sürdüren kar, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 4, ilçelerden Çayırlı'da 11, İliç'de 5, Kemah'da 6, Kemaliye'de 10, Otlukbeli'de 2, Refahiye'de 28, Tercan'da 8 ve Üzümlü'de 4 olmak 78 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 10 ekip, 9 greyder, 5 kepçe ve 5 bıçaklı kamyon ile kapalı köy yollarında çalışmalarını yürütüyor.

Erzurum

Erzurum'da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yüksek kesimlerde tipiye dönüşen yağış nedeniyle 37 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Kalkınma ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, zorlu iklim koşullarında kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kars

Kars'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle Kağızman- Ağrı kara yolunun Cumaçay mevkisinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için çalışıyor.

Ekipler, kar nedeniyle kapanan Sarıkamış ilçesine bağlı Çamyazı köyü yolunda da çalışma yürütüyor.

Erzincan, Erzurum, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:12 Kaynak: AA
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