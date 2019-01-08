Doğu Anadolu'da 1355 Köy ve Mahalle Yolunda Ulaşım Sağlanamıyor

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 ildeki 1355 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 5 ildeki 1355 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Erzurum'da bir süredir aralıklarla devam eden ve özellikle gece saatlerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, hayatı olumsuz etkiledi.



Olumsuz hava koşulları nedeniyle 710 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı kentte, bazı ev ve iş yerlerinin çatısında buz sarkıtları oluştu, süs havuzları buz tuttu.





Erzurum Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kent merkezinde kalınlığı 18 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Erzincan



Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve tipi yüzünden il merkezine bağlı 18, ilçelerden Çayırlı'da 50, İliç'de 25, Kemah'da 10, Kemaliye'de 30, Otlukbeli'de 8, Refahiye'de 75, Tercan'da 45 ve Üzümlü'de 18 olmak üzere toplam 279 köy yolunda ulaşım gerçekleştirilemiyor.



Kentteki kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresine bağlı 10 ekip, 8 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 1 dozer, 8 kepçe ve kar makineleri karla mücadele çalışması yapıyor.



Ağrı



Ağrı'da da İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kar yağışı ve tipi nedeniyle 109 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi.



Kar yağışının devam ettiği aktarılan açıklamada, ekiplerin kapalı köy yollarında kar temizleme, yol genişletme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.



Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise sorumluluk alanlarında bulunan yolların açık olduğu, ancak buzlanma nedeniyle ekiplerin tuzlama ve yol genişletme çalışmasını sürdürdüğü aktarıldı.



Tunceli



Tunceli'de de dün akşam saatlerinde itibaren etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle 233 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 7 ekip, ulaşım sağlanamayan köy yollarında karla mücadele çalışmasını aralıksız devam ettiriyor.



Ekiplerin özellikle yüksek kesimlerdeki çalışmalarını tipi ve sis olumsuz etkiliyor.





Kentte özellikle 1900 rakımlı Cankurtaran mevkisinde etkili olan yoğun tipi ve sis sebebiyle Tunceli-Pülümür-Erzincan kara yolunda tır ve kamyonların geçişine izin verilmiyor.



Kars



Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi dolayısıyla il merkezine bağlı 4, ilçelerden Digor'da 16, Sarıkamış'ta ise 4 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarının ulaşıma açılması için çalıştığı kentte Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri de ana arterlerde kar küreme çalışması gerçekleştiriyor.



Kars-Digor kara yolunda yoğun tipi etkili olurken yolda ilerleyemeyen bazı sürücüler geri döndü.



Sarıkamış ilçesinde de etkili olan kar yağışı yüzünden bazı caddelerde sürücüler zor anlar yaşadı.



Sarıkamış Belediyesi ekipleri mahalle ve cadde yollarında kar küreme çalışması yaptı.



İlçede vatandaşlar, araçlarının üzerine ve evlerinin önünde biriken karları temizledi.



Ardahan



Ardahan'da sabah saatlerinde etkili olmaya başlayan kar, yüksek kesimlerde etkisini artırdı.



Kentte, özellikle Ardahan-Posof, Ardahan-Şavşat ve Çıldır-Aktaş kara yolları başta olmak üzere bazı ana arterlerde kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.



Yetkililer, mevcut yolların tamamında kar yağışının yanı sıra buzlanmanın da etkili olduğunu belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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