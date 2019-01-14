Son Dakika Haberleri: Doğu Anadolu'da 141 Köy ve Mahalle Yolu Kapandı

Doğu Anadolu'da 141 Köy ve Mahalle Yolu Kapandı

1 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 141 köy ve mahallenin yolu kapandı.

Doğu Anadolu'da 141 Köy ve Mahalle Yolu Kapandı, System.String[]
Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve tipi nedeniyle 141 köy ve mahallenin yolu kapandı.

Erzurum'da kar ve soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. 19 mahalle yolunun ulaşıma kapandığı Erzurum'da, ev ve iş yerlerinin çatısındaki buz sarkıtları tehlike oluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar temizliği ve kapanan mahalle yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Ağrı

Ağrı'da dün gece etkili olan kar yağışı nedeniyle 18 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi.

Ekipler kapalı köy yollarını ulaşıma açabilmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise, Cumaçay-Kağızman kara yolunun ulaşıma kapalı olduğu, ekiplerin bu yolda çalışmalarına devam ettiğini belirtildi.

Sorumluluk alanındaki diğer yollarda ise yer yer buzlanmaların yaşandığı kaydedilen açıklamada, ekiplerin temizleme ve tuzlama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.

Iğdır

Iğdır'da geceden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kent beyaza bürünürken, kent merkezine kış mevsiminin ilk karının yağması sevinçle karşılandı.

Kar yağışının ardından kent merkezi ve ilçelere bağlı 56 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Tuzluca ilçesi ve kent merkezine bağlı yüksek kesimlerdeki köylerde eğitime bir gün ara verildi.

Tunceli

Tunceli'de de etkili olan kar yağışı kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi.

Kar yağışının ardından Nazimiye, Ovacık, Pülümür ilçelerinde toplam 21 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı üç ayrı ekip, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan

Erzincan'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 27 köy ile ulaşım sağlanamıyor.


İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Erzincan'da kar yağışı ve tipi nedeniyle ilçelerden Kemah'ta 4, Kemaliye'de 8, Refahiye'de 5 ve Tercan'da 10 olmak üzere toplam 27 köyün yolu kapandı.

Beş ekibin 6 greyder, 2 bıçaklı kamyon, 6 kepçe ve kar makineleri ile yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:50 Kaynak: AA

Erzurum, Doğu Anadolu Bölgesi, Kar, Güncel
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