Doğu Anadolu'da 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı - Son Dakika

Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Tunceli, Iğdır ve Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi.

Erzurum'da, İl Müftülüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, tarihi Lalapaşa Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu, hatim duası yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğünün organizasyonuyla, Polis Şehitliği ve Karskapı Şehitliği ziyaret edildi, dualar okundu, mezarlara karanfil bırakıldı.

Şehitlikteki programa, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Veli Tarakçı ve İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz katıldı.

Kars

Kars Valiliği tarafından Evliya Camisi'nde mevlit programı düzenlendi.

Sosyal mesafe kuralına uyularak şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu.

Garnizon Şehitliği'nde devam eden programda, İstiklal Marşı okundu, saygı duruşunda bulunuldu.

Daha sonra Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Vatandaşlar ve protokol üyeleri, şehitliklere karanfil bıraktıktan sonra buradaki Şehitler Müzesi'ni gezdi.

Programa, Vali Türker Öksüz, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Aygün, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Özgür Nuhut, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Kafkas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüsnü Kapu, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Kağızman'da da Kaymakam İshak Çınar, Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, AK Parti İlçe Başkanı Nuri Turan ve kurum amirleri, Kağızman Şehitliği'ni ziyaret etti.

Tunceli

Tunceli Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Asri Mezarlığı'nda bulunan şehit mezarlarına gitti, şehit yakınlarıyla sohbet etti.



Vali Özkan, buradaki konuşmasında, akşam toplanarak, hainleri lanetleyip kahramanları yad edeceklerini söyledi. Özkan, "Rabbim bu toprakları kahramansız, bayraksız bırakmasın. Tüm şehitlerimizin ruhu şad olsun. Bizler onların sayesinde bu topraklara basıyoruz, onların sayesinde bu topraklarda yaşıyoruz ve onların sayesinde bu topraklarda geleceğe dair hayal kurabiliyoruz." dedi.



Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından, protokoldekiler şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Vali Özkan, daha sonra Tunceli Meslek Yüksekokulu Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Paneli'ne katıldı. Burada şehitler için lokma tatlısı dağıtıldı.

Özkan, şehitler anısına Paşalar Camisi'nde düzenlenen mevlit programına da iştirak etti.

Şehitlik ziyaretine, Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, kurum amirleri, şehit yakınları ve gaziler katıldı.



Ardahan

Ardahan'da da Merkez Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit programı düzenlendi. Ardından Ardahan Şehitliği'ne geçen protokol üyeleri, burada dua edip şehitliklere karanfil bıraktı.

Vali Hüseyin Öner, törene katılan şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Iğdır

Iğdır'da kent merkezindeki 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.

Daha sonra Hacı Hacer Camisi ile Ulucami'de Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu. Buradan da Asri Mezarlığı'na geçen katılımcılar, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Programa, Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Erzincan

Erzincan'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Garnizon Şehitliği ziyaret edildi.

Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından protokoldekiler şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Programa, Vali Mehmet Makas, 3. Ordu Kurmay Başkanı Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Genel Meclis Başkanı Bekir Yıldız, kurum müdürleri ve şehit yakınları katıldı.

Ağrı

Ağrı'da da Valilik tarafından Merkez Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Burada dua edilmesinin ardından Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci, İl Müftüsü Tandoğan Topçu ve vatandaşlar şehitliği ziyaret etti.

Vali Varol ve beraberindekiler daha sonra darbe girişimi sırasında Ankara'da gazi olan polis memuru Murat Cantürk'ü evinde ziyaret etti.

Cantürk, ziyaretten dolayı Vali Varol'a teşekkür etti. Cantürk, o dönem Ankara'da görevli olduğunu ve haber aldıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü önüne giderek 4 TOMA ile yolu kapattıklarını söyledi.

Darbecilerin tanklarla TOMA'ları iterek İl Emniyet Müdürlüğüne girmeye çalıştıklarını anlatan Cantürk, şunları kaydetti:

"En son TOMA'dan indik tanklara doğru yürümeye başladık, tabii ateş edeceklerini bilmiyorduk. Onlar ateş edince biz de karşılık verdik. Sonra TOMA'ların altına siper aldık. En son siper aldığımda sadece helikopterin sesini duydum kendisini görmedim. Helikopter ateş ettiğinde asfalttan seken şarapnel kolumda, kalça üstümde ve sol kolumun üstüne 3-5 yere isabet etti. Sonrasında bir vatandaşın arabasıyla beni hastaneye götürdüler. Gerekli kontroller yapıldıktan sonra herhangi bir sıkıntı olmadığını söylediler. Sonra tekrardan görev yerime geldim."