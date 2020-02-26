Doğu Anadolu'da 151 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Doğu Anadolu'da 151 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor

6 saat önce

Doğu Anadolu Bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Iğdır'da 151 köy ile mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Doğu Anadolu'da 151 köy ve mahalleye ulaşım sağlanamıyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle Erzurum, Ardahan, Erzincan, Kars ve Iğdır'da 151 köy ile mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da, kar ve tipi nedeniyle 86 mahalle yoluna ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesinin karla mücadele ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

Erzincan

Erzincan İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, ilçelerden Refahiye'de 14, Otlukbeli'de 4, Çayırlı'da 5, Tercan'da 2 ve Üzümlü'de 2 olmak üzere, toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Köy yollarında 12 ekip, 12 greyder, 4 dozer, 15 kepçe ve 6 bıçaklı kamyonla karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Ardahan

Ardahan'da kar yağışı ve tipi ulaşımı aksatıyor.

İlde yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Hanak ilçesinde 8, Posof ilçesinde ise 6 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Köylerin ulaşıma açılması için özel idare ekipleri çalışma başlattı.

Kars

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Digor'da 1, Kağızman'da 3, Susuz ilçesinde ise 2 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Iğdır

Iğdır'da da dün sabah saatlerinde başlayıp etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 18 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresine bağlı 5 ekip kapanan köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Tuzluca ilçesinin yüksek kesimli bölgelerinde kar yağışının ardından fırtına ve tipinin etkili olduğu, bu nedenle yol açma çalışmalarının güçlükle sağlandığı belirtildi.

Ardahan, Kars, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:16 Kaynak: AA
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