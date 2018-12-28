Doğu Anadolu'da 1803 Köy ve Mahalle Yoluna Ulaşım Yok

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 7 ildeki 1803 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 7 ildeki 1803 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Erzurum'da bir süredir etkili olan ve dün akşamdan itibaren etkisini artırıp halen aralıklarla devam eden kar yağışı, tipi ve buzlanma hayatı olumsuz etkiledi.



Kar yağışı nedeniyle Erzurum'da 1143 mahalle yolu ulaşıma kapandı.



Erzurum Büyükşehir Belediyesi 209 kar temizleme aracı ve 659 personelle, kent merkezinde 27 santimetreye ulaşan karı temizlemek ve kapanan köy yollarını açmak için çalışmalarına devam ediyor.



Karayolları ekipleri de iş makineleri desteğinde yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Tunceli



Tunceli'de de çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle 165 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Tunceli İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, ulaşım sağlanamayan köy yollarında önceliği grup köy yolları, güvenlik yolları ve taşımalı eğitim yapılan yollar olmak üzere karla mücadele çalışması yürütüyor.



Olumsuz hava koşullarının enerji nakil hatlarına zarar vermesi sebebiyle elektrik kesintisi yaşanan kentin Çemişgezek, Pertek, Ovacık ilçelerine de Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ) Tunceli İl Müdürlüğüne bağlı ekiplerin arızaları gidermesiyle yeniden elektrik verildi.



Ekipler aynı nedenle elektrik verilemeyen Hozat ve Nazımiye ilçelerinde ise arızaları gidermek için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.



Ağrı



Ağrı İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, sabah saatlerinde kar yağışı ve tipi nedeniyle 170 köy yolunun ulaşıma kapandığı, karla mücadele ekiplerin köy yollarını tekrar ulaşıma açmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.



Karayolları 123. Şube Şefliğinden yapılan açıklamada ise sorumluluk alanında bulunan yolların açık olduğu, ancak yer yer buzlanma nedeniyle ekiplerin tuzlama çalışması yaptığı kaydedildi.



Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri de şehrin cadde, sokak ile kaldırımlarında temizleme ve tuzlama çalışması başlattı. Yağış nedeniyle oluşan buzlanmada yola çıkan araçlar trafikte ilerlemekte zorluklar yaşarken, esnaflar iş yerlerinin önlerini temizlemeye çalıştı.



İş yerinin önünü temizleyen Abdulhalik Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son iki yıldır bekledikleri kar yağışının geç olsa da bu yıl geldiğini söyledi.



Kar temizlemeyi zorluk olarak görmediğini anlatan Yıldız, "Küresel ısınma ve iklimin değişmesi nedeniyle son iki yıldır yağış olmuyor. İki yıl önce burada dize kadar kar olurdu, şimdi ise 10-15 santimetre arasında. Rabb'im yardım etsin." ifadelerini kullandı.



Kar yağışının kente iyi geleceğine inandığını anlatan Volkan Polat, "Memleketin simgesi olan kara biz de alıştık. Önceki yıllara göre bu yıl iyi. Son iki yıldır kar yağmıyordu. İş yerinin önünü temizliyoruz. Sabah sabah bizim için de spor oldu." dedi.



Erzincan



Erzincan'da etkili olan ve zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle 219 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, kentin ilçelerinden Çayırlı'da 35, İliç'de 15, Kemah'da 20, Kemaliye'de 20, Otlukbeli'de 7, Refahiye'de 74, Tercan'da 30 ve Üzümlü'de 15 olmak üzere toplam 219 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı belirtilerek, yolları açmak için ekiplerin çalıştığı aktarıldı.



Ekiplerin, yol açma çalışmalarını 13 greyder, 4 bıçaklı kamyon, 13 kepçe ve kar makineleri ile 8 ekip olarak yürüttüğü bildirildi.



Ardahan



Ardahan'da kar nedeniyle 15 köy ile ulaşım sağlanamıyor.



Özellikle Hanak ve Çıldır ilçelerinde yoğunlaşan kar nedeniyle, Çıldır ilçesine bağlı Kurtkale, Sabaholdu, Baltalı, Ağıllı, Kenardere, Akçil, Dirsekkaya, Kaşlıkaya, Kuzukaya, Kotanlı, Dogankaya ile Hanak ilçesine bağlı Karakale, Aşağıaydere, Yuakrıaydere ve Altınemek köyleri ile ulaşım yapılamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, söz konusu yolların ulaşıma açılması için karla mücadele çalışması başlattı.



Kent merkezinde ise sabahın erken saatlerinde vatandaşların ev ve iş yerlerinin önü ile araçlarının üzerine biriken karı temizlediği gözlendi.



Kars



Kars'ta da olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 köy yolu ulaşıma kapandı.



Kar yağışı ve tipi nedeniyle il merkezinde 8, Arpaçay'da 5, Digor'da 11, Sarıkamış'ta 5, Susuz'da 11 köy yolunda ulaşım sağlanamayan kentte, İl Özel İdaresi ekiplerinin karla mücadele ve yol açma çalışmaları devam ediyor.



Iğdır



Kar yağışı ve tipi yüzünden Iğdır'da ise 51 köy yolunda ulaşım yapılamıyor.



Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sürürken kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle Ağrı-Iğdır karo yolunun Pamukdağı Geçidi'nde ulaşım güçlükle gerçekleştiriliyor.

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