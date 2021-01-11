Doğu Anadolu'da 2 ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor - Son Dakika

Doğu Anadolu'da 2 ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor

11.01.2021 10:05
Doğu Anadolu'da 2 ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor, System.String[]

Doğu Anadolu Bölgesinde Kars ve Ardahan çevresinde kar ve karla karışık yağmur görülecek.

Doğu Anadolu Bölgesinde Kars ve Ardahan çevresinde kar ve karla karışık yağmur görülecek.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgede hava çok bulutlu Kars, Ardahan ve çevrelerinin kar ve karla karışık yağmurlu olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmekte.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis hadisesi beklendiğinden başta sürücüler olmak üzere, vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte.

Bölge illerinde gece en düşük hava sıcaklığı Erzincan'da 4, Erzurum'da sıfır, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 14, Ağrı'da 16, Iğdır ve Ardahan'da 7 derece olarak kaydedildi.

Gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklar Erzincan'da 10, Erzurum'da 4, Kars'ta eksi 1, Ağrı'da eksi 6, Iğdır'da eksi 3, Ardahan'da eksi 2 derece olması öngörülüyor. - ERZİNCAN

Doğu Anadolu'da 2 ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor

Doğu Anadolu, Ardahan, Kars, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Doğu Anadolu'da 2 ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ağaca asılı halde bulunan cansız beden, ekipleri harekete geçirdi Son Dakika: Cari denge kasımda 4 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Türkiye'deki işsiz sayısı 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin oldu WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesiyle ne yapmak istiyor? İşte arka plandaki 3 hedef Sevgilisini sokak ortasında defalarca tekme tokat böyle dövdü Son dakika! WhatsApp'tan gizlilik sözleşmesiyle ilgili açıklama: Güncelleme Facebook ile veri paylaşımını değiştirmiyor WhatsApp sunduğu gizlilik sözleşmesi sonrası kan kaybediyor! Cumhurbaşkanlığı'ndan sonra kamu da BiP'e geçiyor Popstar Bayhan Gürhan'dan kan donduran itiraf: Annem, ablamla bana fare zehri içirmeye çalıştı
ABD'deki Kongre işgali sonrası dikkat çeken anket: Yüzde 67 Trump'ı suçlu buldu ABD'deki Kongre işgali sonrası dikkat çeken anket: Yüzde 67 Trump'ı suçlu buldu         
10:43
Süper Lig'de 18 haftada 14 teknik direktörle yollar ayrıldı Süper Lig'de 18 haftada 14 teknik direktörle yollar ayrıldı         
10:09
Kuraklık riski altındaki İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı Kuraklık riski altındaki İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı %20'nin üzerine çıktı         
10:01
"Eşimi vurdum" diyerek polisi aradı, ekipleri kadın karşıladı         
09:56
İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı dehşeti kamerada İstanbul'un göbeğinde silahlı saldırı dehşeti kamerada         
09:29
Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı Yılmaz Erdoğan'ın görüntülendiği kadının spiker Damla Uğurtürk olduğu ortaya çıktı         
09:06
Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı Baba kızını fuhşa zorladı! Gerçekleri öğrenen anne, kocasını uykusunda bıçakladı         
08:42
Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor Meteoroloji'nin haftalık tahmin haritasına yansıdı, İstanbul'da cuma günü kar ve karla karışık yağmur bekleniyor         
08:20
Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı? Beştepe'de gündem yoğun! Yılın ilk kabine toplantısında korona kısıtlamaları kalkacak mı?         
07:44
Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu Tandır kuyusu açmak isteyen mimar, 100 yıllık patlamamış havan mermisi buldu         
00:07
Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı Aleyna Tilki'nin kelepçeli pozu sosyal medyayı salladı         
22:05
Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı Telegram, Afrikalı cenaze dansçılarıyla WhatsApp'ı ti'ye aldı         
21:27
Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı Mastürbasyon itirafından sonra babası tarafından uyarıldığı iddia edilen İrem Derici, haberleri yine kendi tarzıyla yalanladı         
18:47
12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı 12 yaşındaki kız çocuğu, parkta oynarken toplu cinsel istismara uğradı         
18:10
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 oranında arttı         
17:10
Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı         
15:01
Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti         
14:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2021 11:01:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Doğu Anadolu'da 2 ilde kar ve karla karışık yağmur bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei