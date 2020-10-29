Doğu Anadolu'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Son Dakika

Erzurum, Kars, Iğdır, Ardahan, Erzincan, Ağrı ve Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Tunceli

Tunceli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki valilik binası bahçesinde gerçekleşen programda, Vali Mehmet Ali Özkan, tebrikleri kabul ederek kurum amirleri ve temsilcileriyle bayramlaştı.

Özkan, burada yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97. yıldönümünü kutladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Başta büyük önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimi minnet ve şükranla yad ediyorum. Gerek aklı gerek ilmi gerekse bedeniyle ülkesine hizmet etmiş vatan erlerini, vatan evlatlarını selamlıyorum. Cumhuriyetimizin kuruluşunun yıldönümü olan bugün de sizlerin, ilimizin, ülkemizin ve bu yüce Türk milletinin nerede bir ferdi varsa onların Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Törene, CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, 4. Komando Tugay Komutan Vekili Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Atbaş, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ubeyde İpek, Baro Başkanı Kenan Çetin, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Durali Ceylan, vali yardımcıları, kurum amirleri, şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.