Doğu Anadolu'da 3 ilde 117 köy ve mahalle yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzurum, Kars ve Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle 117 mahalle ve köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Bölgede etkili olan kar ve tipi dolayısıyla Erzurum'da 87 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ile belediye ekipleri, iş makineleri ve çok sayıda personelle yol açma çalışması başlattı.

Ekiplerin, çoğunluğu kırsal kesimde yer alan kapalı yolları açma çalışmaları sürüyor.

Kars

Kars İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve tipi yüzünden kentin Akyaka ilçesinde 2 ve Susuz ilçesinde 5 köyün yolu ulaşıma kaplı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışmasına devam ediyor.

Ardahan

Ardahan'da da kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Posof ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi yüzünden 23 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İlçe Özel İdaresi ekipleri yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma gerçekleştiriyor.

Söz konusu illerde, bu yollar dışında kapanan çok sayıda kara yolu ise ekiplerin yoğun çalışmasıyla ulaşıma açıldı.